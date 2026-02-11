Es oficial: estos son los artistas que estarán en la Fiesta de la Vendimia 2026

Este miércoles quedó confirmado el calendario que le pondrá música y color a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Tal como adelantó MDZ días atrás , Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino , Eugenia Quevedo y Abel Pintos serán las caras más conocidas que se subirán a los escenarios.

Las entradas para estos eventos se pondrán a la venta a la venta este jueves 12, en www.entradaweb.com.ar a partir de las 13.

También se dieron a conocer los artistas de Mendoza que subirán al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. El sábado será el turno Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

fiesta de la cerveza escenario público la banda de carlitos y eugenia quevedo.jpg

En tanto, el domingo será el turno para Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Cabe recordar que el público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, desde las 13.

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

Para los días lunes y martes (valores por día):

Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000.

Abonos para las dos noches:

sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Canje de entradas

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.