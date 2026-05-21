Plagas e infecciones: medidas clave para evitar graves enfermedades

El reciente caso de turistas infectados con hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia y terminó su recorrido en los Países Bajos volvió a poner en agenda los riesgos asociados a la presencia de roedores. En ese contexto, especialistas en control de plagas remarcaron la necesidad de reforzar las medidas preventivas en depósitos, fábricas y entornos urbanos.

La preocupación por las enfermedades transmitidas por plagas creció en las últimas semanas luego de que se conociera la situación sanitaria vinculada a un crucero internacional en el que se detectaron casos de hantavirus. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, expertos señalan que la presencia de roedores puede derivar en múltiples infecciones graves si no existen controles adecuados.

En diálogo con MDZ , Martín Pagés, CEO de Grupo Ecokill, explicó que la prevención depende en gran parte de la frecuencia de los controles y de una correcta gestión sanitaria en los espacios de almacenamiento y producción.

“De acuerdo a la legislación vigente, se debe hacer control de plagas, mínimo, una vez cada 30 días. Pero acorde a un análisis de riesgo, herramientas más modernas que las leyes vigentes, puede ser que se necesite mayor frecuencia”, sostuvo Pagés.

El especialista indicó que el enfoque moderno en la gestión de plagas ya no se limita únicamente a cumplir con la normativa básica, sino que apunta a evaluar las condiciones específicas de cada establecimiento. Factores como el tipo de mercadería almacenada, la circulación de personas, la humedad y el estado edilicio pueden aumentar el riesgo de proliferación.

En ese sentido, Pagés remarcó que uno de los errores más comunes es esperar a detectar una infestación visible antes de actuar. Según explicó, los controles preventivos permiten reducir significativamente la aparición de focos problemáticos.

Otro aspecto clave es el manejo de sustancias utilizadas durante las tareas de fumigación. Sobre este punto, el CEO de Ecokill aclaró que actualmente existen regulaciones estrictas respecto de los productos autorizados.

“Material tóxico no se usa. Solo se permite el uso de productos domisanitarios, aunque no todos lo usan y allí es donde se producen accidentes”, afirmó.

La aclaración cobra relevancia en un contexto en el que muchas personas asocian automáticamente la fumigación con sustancias altamente peligrosas. Sin embargo, desde el sector destacan que los procedimientos habilitados deben realizarse bajo protocolos específicos y con personal capacitado.

Qué enfermedades pueden transmitir los roedores

Aunque el hantavirus concentró la atención mediática reciente, los especialistas advierten que existen otras enfermedades igualmente vinculadas a la presencia de roedores en ámbitos urbanos e industriales.

“Una de las enfermedades más frecuentes es la leptospirosis. El hantavirus es, en realidad, uno de los menos frecuentes, pero la leptospirosis, la triquinosis y hasta la peste están relacionadas con la presencia de roedores”, señaló Pagés.

La fumigación y el control integrado de plagas aparecen así como herramientas centrales para minimizar riesgos sanitarios tanto en empresas como en espacios urbanos. En muchos casos, la acumulación de residuos, la falta de limpieza o problemas estructurales facilitan la aparición de estos animales.

Además de los roedores, Pagés indicó que existen otras especies que generan preocupación en las ciudades por su impacto sanitario y ambiental.

“Palomas, moscas, mosquitos y ratas son algunas de las principales plagas que deben tenerse en cuenta en entornos urbanos”, detalló.

Orden, limpieza y análisis de riesgo

Consultado sobre las principales medidas de prevención en depósitos y fábricas, el especialista resumió que la clave está en una combinación de controles técnicos y hábitos de mantenimiento permanentes.

“Análisis de riesgo, hermeticidad, orden y limpieza. También es importante trabajar con empresas habilitadas y profesionales capacitados en gestión integrada de plagas”, explicó.

La recomendación apunta a evitar improvisaciones o tratamientos informales que puedan generar riesgos adicionales. Según remarcan desde el sector, la intervención de compañías habilitadas permite garantizar el cumplimiento de protocolos y el uso correcto de productos autorizados.

El caso del crucero volvió a instalar el debate sobre la necesidad de reforzar controles sanitarios y prevención frente a enfermedades zoonóticas. Aunque los especialistas aclaran que no todos los roedores transmiten infecciones y que los contagios no son frecuentes, insisten en que la vigilancia constante sigue siendo fundamental para reducir riesgos.