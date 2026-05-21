El IPV endurece los controles y avanza con una ley para recuperar viviendas

El director del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), Gustavo Cantero, aseguró en MDZ Club que el organismo mantiene activas distintas líneas habitacionales para sectores de clase media, mientras impulsa un proyecto de ley para agilizar la recuperación de viviendas adjudicadas con mora o mal uso.

“El objetivo principal es que una vez que hagamos todo el proceso administrativo desde el IPV, se logre el objetivo real que es recuperarla”, afirmó Cantero en la 105.5 FM MDZ Radio.

21-05-2026 - MC - GUSTAVO CANTERO – DIRECTOR DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - cómo funcionan las líneas habitacionales

Cantero explicó que la iniciativa enviada a la Legislatura apunta a resolver las demoras judiciales en los procesos de desadjudicación. “Hacemos todo el procedimiento, llegamos a un proceso que se nos estanca porque lo judicializan y los tiempos de la justicia no son los que realmente uno necesita”, señaló.

Según detalló, el IPV evalúa anualmente cerca de 500 casos vinculados a mora o uso indebido de viviendas. “Generalmente cuando uno los intima, la gente se acerca y regulariza su deuda”, sostuvo. Además, indicó que durante 2025 ya llevan “413 casos procesados” y “20 judicializados”.

El funcionario remarcó que la mayoría de los adjudicatarios termina regularizando su situación mediante planes de pago. “Siete de cada diez personas en el IPV pagan su cuota”, afirmó, y precisó que la mora actual ronda el 30%, equivalente a “cerca de cuatro mil familias”.

También defendió la necesidad de fortalecer la cultura de pago. “La gente empieza a tomar conciencia que la casa es un bien durable, es un bien que cuesta tenerlo y que hay que pagarlo”, expresó.

Programas vigentes y acceso a la vivienda

Cantero explicó que las líneas sociales del IPV están destinadas a familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos y que “no tienen que poner anticipo”. En esos casos, “la cuota va hasta el 15% del salario familiar”.

Para los sectores medios, el IPV mantiene programas como IPV Mi Casa y anticipó el lanzamiento de una nueva operatoria. “En el caso del IPV Mi Casa estamos hablando de 25 salarios mínimos”, indicó sobre el aporte inicial requerido. En el nuevo plan, adelantó, “va a estar en el orden de los 10-12 millones de pesos como cuota inicial”.

El titular del IPV destacó que actualmente hay “2.600 unidades habitacionales en ejecución”, de las cuales “más del 70%” están destinadas a sectores vulnerables mediante viviendas sociales y programas de mejoramiento habitacional. “Le hacemos un baño y le cambiamos la vida”, afirmó al referirse a las intervenciones para familias con necesidades básicas insatisfechas.

En cuanto a la construcción de barrios, señaló que el IPV tiene “33 barrios ejecutados en toda la provincia”, con desarrollos de entre 10 y 50 viviendas.

Sobre la demanda habitacional, Cantero reconoció que “supera más de las 100 mil familias” registradas en los municipios. “La realidad es que la demanda supera la oferta, no hay posibilidades de atender en los tiempos que uno quisiera a la cantidad de gente que está con necesidad”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que el rol futuro del IPV debería concentrarse en los sectores más vulnerables. “Necesitamos que la economía mejore, que la clase media pueda recurrir a entidades financieras y pueda resolver sus problemas habitacionales a través de un crédito y que el Estado pueda dedicarse exclusivamente a estas clases sociales que realmente necesitan”, concluyó.