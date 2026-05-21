Buscan repatriar los restos de Serena Andreatta, la joven argentina que murió en Australia: lanzan una colecta

Serena Andreatta , una joven rosarina de 26 años, murió tras un accidente vial en Australia y sus amigos lanzaron una colecta para ayudar a su familia a afrontar los costos de repatriación de sus restos, los trámites funerarios y el traslado urgente desde Argentina hacia el estado de Queensland.

La iniciativa fue impulsada por Valentina Accardi, amiga de Serena y sobreviviente del siniestro. Ambas viajaban juntas cuando el colectivo en el que viajaban volcó sobre la autopista Bruce Highway, durante la noche del jueves pasado, en el estado australiano de Queensland.

Valentina permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville. Desde allí, en los momentos en que pudo comunicarse, organizó la respuesta solidaria y publicó la campaña en GoFundMe. Ahí, contó que estaban comenzando una nueva etapa en Queensland cuando ocurrió el accidente en el que Serena falleció.

Según explicó, el dinero reunido será destinado a los pasajes de avión y gastos de la familia de Serena en Australia, además de los costos funerarios y los trámites necesarios para repatriar sus restos a la Argentina. También pidió colaboración para difundir el pedido y aliviar la carga económica de la familia.

Esta colecta no se organizó solamente en GoFundMe. A través de sus historias de Instagram, Valentina solicitó alojamiento urgente en Townsville para los familiares de Serena, que se encuentran en Argentina y necesitan viajar hacia el lugar donde ocurrió el siniestro. “Cualquier contacto ayuda”, expresó en su publicación.

El viaje de la joven por Australia

Serena había llegado a Australia el 17 de abril de este año. Después de pasar varios días en Sídney, viajó hacia el norte del país junto a Valentina, donde, según sus allegados señalaron que atravesaba “uno de los momentos más felices de su vida”.

Joven argentina Australia accidente (2) Serena resultó herida en el accidente y luego falleció producto de la gravedad de las heridas. Instagram/@sereandreatta

El accidente ocurrió cuando el colectivo en el que viajaba, que realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach, perdió el control cerca de Gumlu, una localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. En el vehículo viajaban más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades, muchos de ellos jóvenes extranjeros.

Serena fue rescatada con vida y trasladada a un centro de salud, pero debido a la gravedad de las heridas. Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron derivadas en helicóptero. Valentina Accardi también quedó internada bajo observación.

El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves. FlixBus informó que no circulaba a exceso de velocidad y que los controles de alcohol y drogas dieron resultado negativo, aunque esos datos todavía deben ser ratificados por la policía de Queensland.