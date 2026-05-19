Un desperfecto eléctrico desató un incendio y dejó severos daños en una vivienda en Luján de Cuyo

Bomberos lograron controlar el incendio en una casa del barrio 28 de Julio, en Luján de Cuyo. El fuego habría comenzado por un desperfecto eléctrico.

El incendio arraso con la vivienda y provocó daños totales en tres ambientes. Imagen ilustrativa.

Una vivienda sufrió importantes daños materiales durante la madrugada en Luján de Cuyo, luego de que un incendio afectara distintos sectores del inmueble ubicado en el barrio 28 de Julio. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo fallecido ni heridos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de la 1, cuando llamados a la línea de emergencia 911 alertaron sobre un incendio en una vivienda de la zona y motivaron el desplazamiento de personal policial y Bomberos.

Un desperfecto eléctrico ocasionó el incendio Al llegar, los efectivos constataron que el inmueble se encontraba sin ocupantes y que las llamas habían provocado daños totales en tres ambientes: cocina-comedor, baño y dormitorio.

Las primeras pericias señalaron que el siniestro se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico dentro de la vivienda.