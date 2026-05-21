Habló la mamá del alumno al que una vicedirectora le pateó el pupitre: "Tendrían que haberme llamado"

La polémica por el video viral en una escuela de Rosario sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que hablara la madre del alumno al que una vicedirectora le pateó el pupitre en plena clase. Silvia, mamá de Matías, cuestionó duramente el accionar de la autoridad del colegio y denunció presuntos malos tratos hacia los estudiantes.

El episodio ocurrió en la Escuela 540 y quedó registrado por una estudiante. En las imágenes se observa cómo la vicedirectora ingresa al aula tras ser convocada por la docente debido a problemas de disciplina y, en medio de la tensión, patea el banco de un alumno mientras le recrimina su conducta.

“Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccionara de esa manera. Tendrían que haberme llamado para hablar ”, sostuvo Silvia en declaraciones televisivas. A su lado estuvo Matías, estudiante de tercer año, quien aseguró que la directiva “entró enojada” y retó a todo el curso.

El adolescente fue suspendido por 15 días y deberá realizar trabajos prácticos durante ese período. Según contó su madre, los conflictos con la vicedirectora no son nuevos y ya habían existido situaciones tensas el año pasado.

“Dicen que tiene mal comportamiento, pero nunca me llamaron. El año pasado también lo sacaron del aula a los empujones ”, afirmó la mujer, quien además acusó a la autoridad escolar de prohibir que los alumnos vayan al baño y de mantener abiertas las ventanas pese al frío.

Silvia también rechazó que su hijo tenga conductas violentas y apuntó contra la sanción aplicada. “Ella tiene que dar el ejemplo”, reclamó, al cuestionar que la vicedirectora continúe asistiendo a la escuela pese a la repercusión del caso.

La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte debate sobre los límites de la autoridad docente y la convivencia escolar. En el video también se escucha a la directiva defender a los profesores y advertir a los alumnos por el uso de celulares en clase.

“Si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad, eso no lo voy a permitir”, expresó la mujer frente al curso, en un discurso que quedó completamente grabado y multiplicó la repercusión del episodio.

Mirá el video que se viralizó: