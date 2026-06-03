Atención argentinos: multa millonaria para Shein por incumplimientos con el consumidor

Las autoridades de Francia impusieron una multa de 22 millones de euros a la plataforma de moda rápida Shein por diversas infracciones vinculadas a la protección de los consumidores. La sanción se suma a una serie de investigaciones y medidas regulatorias que el país europeo viene aplicando sobre la compañía en los últimos años.

Según informó la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) , las irregularidades detectadas estuvieron relacionadas con fallas en la información proporcionada a los clientes durante el proceso de compra.

Entre ellas, se identificaron problemas en las confirmaciones de pedidos, la gestión de devoluciones y la falta de determinados datos obligatorios sobre los productos comercializados en la plataforma.

La mayor parte de la sanción, equivalente a 16,7 millones de euros, corresponde a deficiencias en las comunicaciones enviadas a los consumidores tras concretar una compra. El resto, cerca de 5,7 millones de euros, está vinculado a incumplimientos relacionados con los derechos de desistimiento de los compradores y con información ambiental insuficiente sobre los artículos ofrecidos.

Desde la empresa cuestionaron la decisión de las autoridades francesas y calificaron la multa como desproporcionada. Además, anunciaron que apelarán la medida al considerar que no existieron perjuicios concretos para los consumidores.

La nueva sanción se produce en un contexto de creciente presión regulatoria sobre Shein en Europa. En 2025, Francia ya había aplicado una multa de 40 millones de euros tras una investigación que concluyó que la compañía utilizó descuentos engañosos y realizó afirmaciones ambientales que no pudo justificar adecuadamente.

Las autoridades francesas han reforzado en los últimos años los controles sobre las grandes plataformas de comercio electrónico, especialmente aquellas vinculadas al sector de la moda ultrarrápida.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia, competencia leal y protección de los consumidores en un mercado cada vez más dominado por operadores digitales internacionales.