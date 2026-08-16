Pronóstico: 10 provincias en alerta por fenómenos meteorológicos adversos con ráfagas de hasta 130 km/h

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con alertas por fuertes vientos, nevadas persistentes y tormentas en distintas regiones del país.

El pronóstico anticipa ráfagas de hasta 130 km/h en sectores cordilleranos de seis provincias.

Este domingo 16 de agosto, varias provincias argentinas se encuentran bajo alerta meteorológica. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre vientos intensos y nevadas en la cordillera, además de tormentas fuertes en el Litoral.

Alerta por vientos intensos en la cordillera La alerta por viento abarca sectores cordilleranos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. Se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, y ráfagas de hasta 130 km/h, particularmente en las zonas de mayor altitud.

Nevadas y baja visibilidad en Mendoza y San Juan Adicionalmente, rige una alerta por nevadas en Mendoza y San Juan. En la cordillera, se anticipan acumulados de nieve de entre 30 y 60 centímetros, con posibilidad de superarlos puntualmente. La nieve en suspensión podría reducir significativamente la visibilidad.

Las tormentas también forman parte del pronóstico del domingo, con abundante lluvia y posible granizo en el Litoral. SMN En las zonas de menor altura, los acumulados de nieve serán menores, entre 5 y 10 centímetros. No se descarta que en estas áreas la precipitación se presente como lluvia y nieve mezclada o directamente en forma de lluvia.

Tormentas fuertes en el Litoral El Litoral es otro foco de atención, con Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos bajo alerta por tormentas. Se pronostican lluvias intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.