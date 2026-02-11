Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son siete los departamentos de Mendoza en los que el servicio se verá afectado a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 12 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este jueves 12/02
Guaymallén
- Entre calles Starace, Sánchez, Tomás Godoy Cruz y Milagros. Afecta a los Loteos Gómez, Bernal, Carlos Cardozo, Esterlich, María Bernal, Las Rosas IV, Mori y Masuzzo y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Ballofet, Olascoaga, Ricardo Balbin y General San Martín y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En calle San Esteban, entre Galarraga y El Chircal; El Pastal. De 10.00 a 14.00 h.
- Entre calles Guido Lavalle, Proyectada V270, Proyectada V274, Proyectada V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.
Luján
- En la intersección de calles Costa Flores y Barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Ruta Nacional N°7 e ingreso a la Penitenciaría y zonas aledañas; Pedriel. De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Pérez. De 15.30 a 19.30 h.
San Carlos
- Entre calles La Virgen, El Indio y San Martin; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Tirasso, entre Sardi y Mahia; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°165, entre Alberdi y La Pichana y áreas adyacentes; Cañada Seca. De 8.30 a 12.30 h.