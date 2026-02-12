Inversión millonaria en Mendoza para modernizar semáforos y mejorar la movilidad urbana

El Gobierno de Mendoza aprobó la realización de una obra destinada a modernizar el sistema de semáforos en 217 intersecciones del Área Metropolitana del Gran Mendoza, según lo establece la Resolución Nº 69 publicada este jueves en el Boletín Oficial . La iniciativa contempla la incorporación de tecnología inteligente para optimizar la circulación vehicular y mejorar la gestión del tránsito urbano.

Según detalla la normativa, se trata de la obra denominada “PROVISIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE TRÁNSITO, INSTALACIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN DE INTERSECCIONES Y CENTRALIZACIÓN A UN CENTRO DE GESTIÓN Y MONITOREO (CGM) DE 217 INTERSECCIONES REGULADAS POR SEMÁFOROS”, que apunta a optimizar la circulación vehicular, reducir tiempos de viaje y disminuir el impacto ambiental derivado del tránsito urbano.

El proyecto se enmarca en una estrategia provincial de mejora de la movilidad urbana y continuidad de trabajos iniciados en 2024 y 2025, cuando se avanzó en la centralización de semáforos sobre corredores clave como la Avenida Costanera y el carril Godoy Cruz. La nueva etapa amplía el alcance del sistema a un conjunto mayor de arterias estratégicas del Gran Mendoza .

De acuerdo con la resolución , el Centro de Gestión y Monitoreo de Tránsito (CGM) operará una red centralizada que permitirá coordinar semáforos en tiempo real, implementar “onda verde”, detectar fallas técnicas y recopilar datos de circulación vehicular para optimizar la planificación urbana. La medida busca mejorar la fluidez en avenidas consideradas “espina dorsal de la movilidad” tanto para el transporte público como privado.

Además, el sistema permitirá disminuir costos de mantenimiento, reducir el consumo de combustible y contribuir a la mitigación de la contaminación ambiental, tanto sonora como atmosférica, en zonas de alta densidad de tránsito.

Inversión, plazos y licitación pública

La Resolución Nº 69 aprobó un presupuesto total de $6.731.038.201,63, que incluye obra básica, previsión para variaciones de precios y gastos generales. El financiamiento será afrontado por la Tesorería General de la Provincia, distribuido entre los ejercicios 2026 y 2027, conforme al detalle consignado en la norma.

Asimismo, se facultó a la Subsecretaría de Transporte a realizar el llamado a licitación pública, fijar las fechas de presentación y apertura de ofertas, y designar la comisión evaluadora. También se autorizó la afectación de partidas específicas para el mantenimiento correctivo del sistema una vez en funcionamiento.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo provincial busca dar un salto tecnológico en la gestión del tránsito urbano, mejorar la seguridad vial y fortalecer la infraestructura de movilidad en el Gran Mendoza, en línea con los estándares de ciudades inteligentes aplicados en grandes centros urbanos del país y la región.

La resolución publicada en el Boletín Oficial