La DGE donó un terreno al IPV para reubicar familias afectadas por la traza del Metrotranvía

La medida habilita al IPV a disponer de un inmueble de más de 1.700 metros cuadrados en Luján de Cuyo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó la donación de un inmueble al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), según lo establece la Resolución Nº 36, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Mendoza. La medida apunta a facilitar la reubicación de familias afectadas por la nueva traza del Metrotranvía en el departamento de Luján de Cuyo.

El terreno se encuentra ubicado en calle Guiñazú s/n° esquina Choele y Choele, en el distrito Mayor Drummond, y cuenta con una superficie de 1.701,88 metros cuadrados, de acuerdo al título de dominio y al plano de mensura registrado en Catastro. La iniciativa se originó a partir de convenios celebrados entre el IPV y la Sociedad de Transportes Mendoza.

Desde el Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública se explicó que, si bien inicialmente estaba prevista la construcción del edificio propio de la Escuela Nº 6-045 en ese predio, la obra se encontraba supeditada a la asignación presupuestaria correspondiente, por lo que se evaluó la viabilidad de otro destino para el inmueble.

Destino del inmueble y alcance de la resolución La resolución dispone que el inmueble sea transferido al IPV, que asumirá las obligaciones previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación en su carácter de donatario. La norma también remite las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos para dar continuidad al trámite administrativo.

Con esta decisión, el Gobierno provincial habilita el uso del predio para fines habitacionales y de interés social, en el marco de proyectos de infraestructura urbana vinculados al desarrollo del sistema de transporte y la mejora de la calidad de vida de las familias involucradas.