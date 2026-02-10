Nueva ordenanza en Luján de Cuyo impulsa el montañismo y protege senderos históricos

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó la Ordenanza Nº 15096, que adhiere a la Ley Nacional N° 27.665 de Fomento al Montañismo.

Luján de Cuyo dio un paso clave en la regulación de las actividades de montaña al aprobar la Ordenanza Nº 15096, publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza. La iniciativa establece la adhesión local a la Ley Nacional N° 27.665 de Fomento al Montañismo y reconoce a esta práctica como deporte, actividad cultural y recreativa de interés municipal.

Según la normativa, el objetivo principal es promover el desarrollo del montañismo garantizando el acceso responsable a las áreas naturales, siempre que no se afecten derechos adquiridos ni la preservación ambiental. En ese marco, se busca fortalecer tanto las prácticas deportivas como el cuidado del entorno y la identidad territorial.

La ordenanza también declara de interés deportivo, cultural, turístico y socio-recreativo al montañismo, incluyendo disciplinas como senderismo, escalada, trekking y ascensionismo, lo que abre la puerta a una planificación integral de estas actividades en el departamento.

Registro de senderos y acceso responsable Uno de los puntos centrales de la norma es la creación del Registro Municipal de Senderos, Rutas y Sectores de Uso Histórico y Deportivo, que será público y de libre acceso. Este instrumento permitirá identificar, georreferenciar y clasificar los recorridos existentes, así como evaluar su estado de conservación, nivel de dificultad y condiciones de uso.

Además, la ordenanza prevé que, cuando los senderos se encuentren en propiedades privadas sin explotación comercial, el Municipio pueda firmar convenios con los dueños para garantizar el libre acceso, respetando el marco legal vigente que contempla la eximición de responsabilidad civil. También se establece que las actividades en áreas naturales protegidas deberán ajustarse a las normativas específicas de cada espacio.