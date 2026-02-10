Corrupción: Argentina continúa bajando y ya retrocedió 5 puestos en el ranking mundial de transparencia

Argentina continúa descendiendo en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025, con una puntuación de 36/100 y cinco puestos menos en el ranking global.

Argentina obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025, elaborado anualmente por la ONG Transparencia Internacional, lo que representa un descenso con respecto al año anterior y confirma una percepción más negativa sobre la integridad del sector público argentino.

En qué lugar se encuentra la Aregntina Este puntaje llevó al país a ubicarse en el puesto 104 de 182 países medidos, cinco lugares por debajo del puesto 99 que ocupó en la medición anterior, según fuentes periodísticas que informaron sobre el informe divulgado este 10 de febrero de 2026.

argentina Transparencia Internacional La medición, que clasifica a los países según el nivel de corrupción percibido en el sector público en una escala que va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente), refleja que Argentina comparte posición con naciones como Belice y Ucrania dentro de la tabla global.

En el ranking mundial del CPI 2025, el podio se mantiene encabezado por Dinamarca (89 puntos), seguida por Finlandia (88) y Singapur (84), consolidándose como los países con menor percepción de corrupción. Por el contrario, los países con peor evaluación son Venezuela (10 puntos), Sudán del Sur y Somalía (9 puntos), ocupando los últimos lugares de la tabla.

Cuál es la situación en la región En el contexto regional, Argentina figura en el puesto 19 de 33 países en América, con 36 puntos, una posición que también refleja desafíos importantes frente a la corrupción institucional. El país con mejor ubicación en la región es Canadá con 75 puntos, manteniéndose en la zona alta del índice a nivel global.