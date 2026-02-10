El pueblo pequeño de San Luis que guarda una de las historias más grandes de Argentina

El pueblo de San Francisco del Monte de Oro, en San Luis , se asienta entre sierras, ríos y monte nativo, en una geografía que invita al descanso y a la vida al aire libre. Sin embargo, su valor trasciende el paisaje: en este pueblo ocurrió uno de los episodios fundacionales de la historia argentina , ligado al origen de la educación pública.

En 1826 llegaron a esta villa el fraile José de Oro y su sobrino, Domingo Faustino Sarmiento . Fue aquí donde, por impulso de su tío, Sarmiento fundó su primera escuela con apenas quince años. Los siete alumnos iniciales eran mayores que el propio maestro, en una escena que quedó grabada como símbolo del nacimiento de una vocación que marcaría al país.

Ese hecho tuvo lugar en una construcción humilde, de muros de adobe y techo de paja y barro sostenido por vigas de madera. El edificio, sencillo y austero, contaba apenas con un corredor formado por la prolongación del alero, apoyado en troncos rústicos. Esa escuela modesta se transformó con el tiempo en el corazón histórico del pueblo.

Hoy, ese espacio es conocido como el Solar Histórico “Primera Escuela de Sarmiento”. El Solar fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1941 y conserva gran parte de su estructura original, protegida por un templete de hormigón construido en 1957. El predio incluye un patio de actos, un mástil, una estatua de Sarmiento y una biblioteca-museo que resguarda libros antiguos y objetos vinculados a su legado.

Cada 11 de septiembre, el pueblo vive uno de sus momentos más significativos. En el Día del Maestro, el Solar Histórico se convierte en el epicentro de actos, danzas folclóricas y homenajes al llamado “Maestro de América”. La fecha reafirma el vínculo profundo entre este pueblo y la historia educativa nacional .

Para quienes visitan el pueblo, el Solar ofrece una experiencia guiada que combina historia, cultura y educación. Las recorridas están a cargo de guías locales, que permiten comprender en profundidad el contexto histórico y el impacto que aquel episodio tuvo en la construcción del país.

Más allá de su dimensión histórica, el pueblo mantiene una vida turística activa. El entorno natural se disfruta en el dique Las Palmeras, con pesca deportiva habilitada durante todo el año, mientras que la equitación, las cabalgatas, el trekking serrano y las actividades culturales completan una agenda diversa que convive con el ritmo tranquilo del lugar.

San Francisco del Monte de Oro se afirma así como un pueblo donde la grandeza no está en la escala urbana, sino en la profundidad de su historia. Este pueblo no solo conserva el pasado, sino que lo transforma en un motor cultural y turístico que sostiene su identidad como la verdadera cuna de la educación pública argentina.