El pueblo bonaerense a dos horas de CABA que se volvió plan perfecto para apagar el ruido

El turismo rural viene creciendo en la provincia de Buenos Aires y, en ese mapa de escapadas, puede ser que un pueblo como General Rivas aparezca como una opción que seduce por su perfil bajo. No hay grandes atracciones ni promesas rimbombantes. Justamente ahí está su encanto.

Calles tranquilas, horizonte abierto y una sensación de pausa que contrasta con la intensidad de la ciudad. Quien llega suele hacerlo con una idea clara: caminar sin reloj, comer rico y volver con la cabeza más liviana.

General Rivas está en el partido de Suipacha, en pleno interior bonaerense , y queda a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje suele demandar cerca de dos horas, lo que lo vuelve ideal para ir y volver en el día.

Una de las formas de ingreso al pueblo es por la Ruta Provincial 43, un tramo rodeado de campos que ya empieza a cambiar el clima del plan: menos bocinas, más verde, menos apuro. Esa cercanía permite armar la salida sin demasiada logística y con margen para improvisar.

La experiencia en Rivas es simple y funciona. Se puede recorrer a pie, sumarse a una vuelta en bicicleta por caminos rurales o dedicar la jornada a disfrutar del paisaje que lo rodea. Entre las propuestas de la zona, aparece la estancia La Bataraza, elegida por quienes buscan contacto con naturaleza, espacios abiertos y un plan con parrilla al aire libre en un entorno familiar. El otro punto fuerte es la comida. Un clásico es el Bar Don Guille, abierto en 1933, donde se sostiene un estilo de otra época y se destacan las pastas artesanales y las picadas generosas que suelen ser parte del ritual del visitante.

En el centro, el Parque de Rivas funciona como pulmón y punto de encuentro. Es el lugar donde se ve a vecinos charlando, chicos jugando y grupos que llegan con mate para estirar la tarde. La escala del pueblo ayuda: todo queda cerca y el paseo se arma sin necesidad de mapas. La tranquilidad, además, no es un discurso turístico: se siente en el ritmo con el que pasa la gente, en las veredas, en la ausencia de filas y en ese silencio que en la ciudad parece un lujo.

Historia ferroviaria y tradiciones que siguen vivas

El origen de General Rivas se remonta a 1875, aunque el nombre actual llegó después. En 1890 adoptó su denominación definitiva en homenaje al general Ignacio Rivas, en coincidencia con la inauguración de la estación del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, dentro del ramal que conectaba Retiro con Junín. Esa raíz ferroviaria explica parte de su identidad y del trazado del pueblo. El circuito turístico es breve: una plaza que ordena la vida social, una iglesia, un museo chico y celebraciones regionales que sostienen costumbres. En los últimos años, se sumó un punto mencionado por muchos visitantes, conocido como El Vasco, que amplió las opciones para quienes pasan por allí.

El calendario también tiene una fecha clave. Cada 16 de agosto se celebra la fiesta patronal de San Roque, con desfile criollo, asado a la estaca y destrezas camperas. Es una jornada donde el pueblo se activa, se llena de visitantes y se mezcla la tradición con la gastronomía. Para quienes buscan ver el costado más comunitario de Rivas, ese día suele ser la mejor postal: familias enteras, música, encuentro y la cultura rural en primer plano.

Para llegar desde Buenos Aires, una ruta práctica comienza por el Acceso Oeste. Luego, se toma la autopista Luján–Bragado hasta Suipacha y, desde allí, se continúa por la avenida Padre Luis Brady rumbo a General Rivas. El recorrido es cómodo y, a medida que el paisaje se abre, también cambia la energía del viaje. Es el tipo de escapada que no exige mucho y devuelve bastante: aire, calma y una sensación rara, pero bienvenida, de que el tiempo puede ir un poco más lento.