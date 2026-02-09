El método con el que estafaron a la abogada argentina en Brasil y el violento antecedente del bar

Tras la repercusión del caso de Agostina Páez, se conoció el método de estafa que utiliza el bar en donde además, asesinaron a un joven argentino en 2017.

El bar en Brasil donde ocurrió el caso de la abogada argentina cuenta con un violento antecedente.

Mientras Agostina Páez aún se encuentra detenida en Brasil, luego de ser denunciada por actos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro, donde la Justicia le dictó prisión preventiva, en las últimas horas se conoció que el local cuenta con un método específico con el que estafa a sus clientes, con el que también habrían estafado a la joven.

Según trascendió, en Barzin, el bar donde ocurrió el episodio, funciona un sistema particular al momento de cobrar las consumiciones. Al ingresar, los empleados colocan una pulsera a los clientes y retienen su DNI. Algo que incluso es ilegal en Brasil según la Ley Federal.

bar Barzin Brasil El bar Barzin en Río, donde ocurrió la estafa a Agostina Páez y el asesinato de Matías Carena. Google Maps En principio, la lógica indica que, al momento de pagar lo consumido y retirarse del establecimiento, el documento es devuelto. Sin embargo, en el caso de Agostina y sus amigas, en lo que habría sido el detonante de la discusión, el bar terminó cobrando consumiciones de más.

El antecedente donde falleció Matías Carena en el mismo del bar de Brasil Además de esta presunta estafa a la abogada argentina, se conoció otro episodio ocurrido años atrás. En 2017, mediante el mismo método, mozos del lugar habrían intentado estafar a un grupo de jóvenes.

Según se reconstruyó, los jóvenes comenzaron a quejarse, lo que derivó en una pelea que continuó fuera del bar. En ese contexto, Matías Carena murió luego de golpearse la cabeza contra un macetero y de recibir golpes cuando ya estaba en el piso.