"Me quieren matar": las palabras de la abogada argentina detenida en Brasil tras reencontrarse con su familia

El papá y la hermana de Agostina Páez llegaron a Brasil y se abrazaron fuertemente con su hija, quien está acusada de racismo.

El reencuentro de Agostina, la abogada argentina, con su papá.

Luego de ser excarcelada, la familia de Agostina Páez viajó a Brasil para reencontrarse con la joven. Finalmente, este sábado a la noche, el papá y su hermana llegaron y se abrazaron con la abogada argentina.

La joven acusada por racismo salió de la puerta del edificio donde cumple la prisión domiciliaria, y los recibió muy emocionada. El momento fue transmitido en vivo por TN.

Además, tras el emotivo reencuentro, Agostina contó su miedo a mostrar su cara debido a la repercusión de su caso en Brasil y habló con el medio, evitando mostrar su cara.

"Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente", expresó Mariano Páez. Si bien en principio no quería hablar por temor, la abogada argentina dio algunas declaraciones y explicó: "No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada".