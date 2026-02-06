"Papá, me están llevando": el último mensaje de la abogada argentina antes de quedar detenida en Brasil
En las últimas horas, Agostina Páez quedó detenida en una comisaría de Brasil. El papá de la joven apuntó contra su abogado y contra las autoridades argentinas.
En las últimas horas, Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, quedó detenida en una comisaría de Brasil. Ahora, se conoció el último mensaje que envió la abogada antes de su aprehensión.
La abogada argentina quedó detenida en una comisaría de Río de Janeiro y podría ser trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu. Cabe destacar que Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.
Te Podría Interesar
El último mensaje de la abogada argentina
“Papá, me están llevando”, fue el mensaje que le mandó la joven a su papá antes de quedar detenida. En diálogo con Mediodía Noticias, Mariano Páez, padre de Agostina, apuntó contra el abogado de su hija y contra las autoridades argentinas.
“El abogado me da poca información, él me había dicho que no iba a ir detenida. Esto es increíble, no imaginaba que me iba a pasar. Ella no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie”, expresó. Debido a esto, Mariano indicó que está evaluando cambiar de abogado.
“El consulado no me acompaña. No sé qué hacer, para dónde agarrar, a quién hablarle”, lamentó Mariano.
Por último, confirmó que su hija está detenida en una comisaría federal y que está desesperada. “Ella está angustiada, llora. Estaba encerrada en el complejo, no quería bajar ni comer”, concluyó.