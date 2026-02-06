Piden que sea detenido el joven que desvalijó a la DJ mendocina e investigan si salió del país

La investigación por el robo que sufrió la DJ Valentinna en su departamento de la Quinta Sección , en la Ciudad de Mendoza , avanza en el Polo Judicial Penal . Este viernes, los abogados de la víctima solicitaron que se disponga la detención del sospechoso, Mauricio Gabriel Montivero Navarrete . Por eso, analizan si viajó al exterior en los últimos días.

Más allá de que, a través de su perfil de Instagram, Montivero Navarrete publicó historias en las que se mostraba disfrutando de una playa en Brasil , los representantes legales de Valentinna no descartaban la posibilidad de que las fotos no correspondan a un viaje actual y que todo se haya tratado de una maniobra distractiva, con el objetivo de ocultar su paradero real.

Debido a eso, los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani solicitaron informes a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar si Montivero Navarrete salió recientemente del país, ya sea por vía aérea o terrestre. También buscarán localizarlo mediante la ubicación de su teléfono celular, cuyo número fue aportado por la denunciante.

En caso de que haya viajado al exterior, justo antes de que se descubriera el robo en el departamento que alquilaba, podría ser detenido y puesto a disposición de la Justicia una vez que regrese a Mendoza .

En principio, enfrentaría una acusación por el hurto de las pertenencias de la productora musical, pero también existe la posibilidad de que termine siendo vinculados a otros hechos delictivos, ya que surgieron versiones de que había cometido otros robos y fraudes anteriormente, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El robo y la marca de tarot

En diálogo con MDZ, la DJ Valentinna que entre octubre del 2025 y enero de este año le subalquiló a Montivero Navarrete un departamento ubicado cerca del cruce de calles Coronel Rodríguez y Olegario Andrade, mientras se encontraba en el exterior realizando presentaciones en clubes de Ibiza, en España.

Más allá de que se conocían desde la infancia y existía cierta confianza entre ambos, Montivero Navarrete empezó a tener una actitud esquiva hacia la denunciante y en los últimos dos meses en los que fue su inquilino acumuló facturas de servicios impagas y tampoco abonó el canon del alquiler, surge del relato de Valentinna.

Frente a esa situación, la productora musical le pidió que a fines de enero le entregara la llave y abandonara el inmueble. Así, el 29 de enero el sospechoso bloqueó a Valentinna en WhatsApp, quien al día siguiente se dirigió hasta el departamento y descubrió que habían robado casi todas sus pertenencias.

Entre los elementos sustraídos se encontraban su cama, una heladera, un televisor, un microondas, mesas, sillas, ropa, zapatillas, calzado de montaña, un masajeador y una juguera, detalló Valentinna durante la charla que mantuvo con este portal.

La DJ mendocina también contó que encontró una carta del tarot pegada en la puerta de ingreso al departamento, la cual estima que fue colocada allí por Montivero Navarrete.

Agregó que se trataba de El Mago, una carta que representa a Mercurio y que simboliza la manipulación, la astucia, el engaño y la ilusión. Para la víctima, el autor buscó con eso dejarle un mensaje oculto, relacionado con el robo de sus pertenencias.

El hallazgo de los objetos robados

A partir de la viralización de los videos que publicó Valentinna en sus redes sociales y la denuncia que radicó en la Oficina Fiscal Capital, detectives policiales pudieron establecer que los muebles, electrodomésticos y demás objetos de valor sustraídos, habían sido comprados y estaban en un departamento del centro mendocino.

Mediante un allanamiento desarrollado el miércoles en la Ciudad de Mendoza, los efectivos recuperaron casi la totalidad de los bienes, por lo que fueron restituidos a la propietaria por orden de la Justicia.