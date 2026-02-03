Una conocida DJ mendocina denunció al "ladrón del tarot": le desvalijó el departamento y escapó a Brasil

A través de una serie de stories de Instagram, Valentinna , una reconocida DJ mendocina , denunció en las últimas horas que sufrió un importante robo en la Quinta Sección , en la Ciudad de Mendoza . Al parecer, un joven que cuidaba su departamento, lo desvalijó, vendió las pertenencias y con el dinero obtenido huyó a Brasil .

La productora musical que fue víctima del delito dialogó con MDZ y relató que todos los años viaja para trabajar en clubs de Ibiza , en España , por lo que se ausenta durante varios meses y suele buscar a alguien de su entorno que pueda cuidar y vivir en el departamento que alquila desde hace tiempo cerca del cruce de calles Coronel Rodríguez y Olegario Andrade.

Mayormente, confesó, su intención es que su mascota, un gato llamado Cinza , tenga compañía durante esos periodos. Por eso, siempre buscaba personas de confianza y que sean "pet friendly".

Así, mientras trabaja en Ibiza a mediados de 2025, su hermano estuvo viviendo en el departamento y luego también lo hizo una amiga. Sin embargo, ambos tenían viajes programados, motivo por el cual tuvo que reiniciar la búsqueda y así llegó a contactarse con Mauricio Gabriel Montivero Navarrete , a quien conocía de su infancia, pero le había perdido el rastro en los últimos años.

Pese a eso, la DJ mendocina le propuso la posibilidad de rentarle el departamento completamente amoblado por un módico precio, con la condición de que cuidara sus pertenencias y también a su mascota. Así, Montivero Navarrete aceptó y en septiembre se mudó a esa vivienda de la Quinta Sección .

Al mes siguiente, Valentinna lo contactó y le anticipó que iba a regresar a la Argentina, por lo que necesitaba que se retirara del departamento en noviembre. Frente a eso, el inquilino le pidió quedarse un mes más y la productora musical aceptó.

De esa manera, las semanas pasaron y hacia fin de año Montivero Navarrete dejó de pagar el alquiler y los servicios. Posteriormente, el 29 de enero, bloqueó a Valentinna en WhatsApp y dejó de contestarle mensajes y llamadas, justo un día antes de tener que entregar la llave del inmueble, relató la mujer.

El robo de las pertenencias

Embed - ROBO VALENTINNA DJ 3

Al día siguiente, el viernes 30 del pasado mes, la DJ mendocina se dirigió hasta el departamento, abrió con su llave y descubrió lo peor: el inquilino había vaciado por completo el lugar y robó todas sus pertenencias, surge de la denuncia que radicó este lunes en la Oficina Fiscal Capital.

Entre los elementos sustraídos se encontraban su cama, una heladera, un televisor, un microondas, mesas, sillas, ropa, zapatillas, calzado de montaña, un masajeador y una juguera, detalló Valentinna durante la charla que mantuvo con este portal.

La marca del tarot

En la versión que ofreció a MDZ, Valentinna también reveló que el día en que descubrió que Montivero Navarrete había robado todas las pertenencias de su departamento, encontró una carta del tarot pegada en la puerta. Al parecer, se trataba de una suerte de "marca" que dejó el sospechoso tras abandonar el lugar.

image

Puntualmente, se trataba de El Mago, una carta que también que simboliza a Mercurio y que representa la manipulación, la astucia, el engaño y la ilusión. Para la DJ mendocina se trató de una suerte de mensaje oculto, de una percepción que Montivero Navarrete tiene de sí mismo y de su accionar.

Descargo en las redes

Embed - ROBO VALENTINNA DJ 2

A través de su cuenta de Instagram, Valentinna mostró cómo quedó su departamento y también difundió fotografías y datos sobre Montivero Navarrete. Incluso, logró acceder a un video en el que, asegura, se ve al sospechoso ofreciendo algunas de las pertenencias que le robó del inmueble.

Eso no es todo, la DJ mendocina afirmó que varios usuarios de las redes sociales le escribieron por privado y apuntaron contra Montivero Navarrete por la sustracción de una moto y el robo de 2.000.000 de pesos en bebidas de un evento, entre otros hechos similares.

De esas conversaciones surgió que el joven solía acercarse a personas de su entorno, se ganaba la confianza de ellas y luego terminaba sustrayéndoles alguna pertenencia de valor o defraudándoles dinero, explicó Valentinna.