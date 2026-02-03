Inhabilitaron una estación de servicio en la ruta a Chile: los motivos

Se trata de la YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 7 en Uspallata. A pesar de que se comunció que habían peligrosas pérdidas de combustibles desde el establecimiento aquejaron "cuestiones administrativas".

La desición de clausurar se tomó tras constatar graves fallas en la seguridad de la estación de servicio.

Por decisión de la Municipalidad de Las Heras y del Ministerio de Seguridad de la Nación, se procedió a la clausura de una estación de servicio localizada en los límites de la localidad de Uspallata por fugas de distintos combustibles, lo que suponía un alto riesgo.

La decisión se tomó en la mañana de este martes, luego de que las autoridades constataran una falla en la seguridad del establecimiento, por donde se filtraban varios combustibles.

Se trata de la YPF situada al kilometro 1152 de la Ruta Nacional 7, concretamente dentro de la localidad de Uspallata.

De esta manera, la estación de servicio que abastece esta zona de Mendoza quedó cerrada hasta nuevo aviso.

La versión de la estación de servicio De forma paralela, se compartió un comunicado desde la administración de la estación de servicio señalada donde indicaron que la medida se corresponde con cuestiones administrativas relacionadas con la red contra incendios del predio, sin dar mayores detalles.