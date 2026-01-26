Horror en Zárate: mató al ex de su pareja de un disparo en una estación de servicio y lo detuvieron

Un hombre mató a otro tras una discusión en el partido bonaerense Zárate. La víctima, que estaba con su hija menor, murió mientras era trasladada al hospital.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en una estación ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate.

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho tras una discusión en una estación de servicio del partido bonaerense de Zárate. El crimen ocurrió el domingo por la noche cuando un sujeto sacó un arma y apuntó contra la expareja de su novia actual.

Pese a que el sospechoso del asesinato se dio a la fuga tras el ataque, recientemente fue detenido. De acuerdo con la información policial, se trataría de Alexis Lumbrera, el presunto homicida, quien fue detenido en una vivienda del barrio de Saavedra, muy cerca del lugar del crimen.

Por su parte, la víctima, que se encontraba acompañada por su hija menor, fue asistida en el lugar, pero murió mientras era trasladada al hospital. El hecho ocurrió el domingo por la noche, minutos antes de las 21 horas, en una estación de servicio ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate.

Mirá el video de la estación de servicio de Zárate Un hombre mató a la expareja de su novia en Zárate Según informó la periodista Daiana Costichi, tras la discusión, uno de los hombres -que aún no fue identificado- extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de esos disparos impactó en el pecho del otro hombre, quien tenía entre 35 y 40 años.

Testigos presenciales, que se encontraban en la estación de servicio, intentaron socorrer a la víctima realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 20 minutos. Luego, una ambulancia privada llegó al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. Sin embargo, el hombre falleció durante el traslado debido a la gravedad de la herida recibida.