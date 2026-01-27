"Papi no me dejés": el desgarrador relato de la adolescente que vio cómo asesinaban a su padre en Zárate

La hija de Leonel Martínez relató con crudeza cómo vio morir a su padre tras un ataque a balazos en una estación de servicio de Zárate y exigió justicia por el crimen.

El crimen de Leonel Martínez ocurrió delante de mucha gente en una estación de servicio y frente a su hija. La escena quedó grabada para siempre en la memoria de la adolescente de 16 años, que reconstruyó con crudeza el momento en que vio morir a su padre en la localidad bonaerense de Zárate.

La joven contó que regresaba de un paseo al Parque de la Costa cuando la combi la dejó en el lugar donde su mamá debía pasar a buscarla. Al bajar, notó que quien estaba al volante del auto era la actual pareja de su madre, a quien no conocía. Cuando estaba por subir al vehículo, apareció su papá.

Testimonio de la hija del hombre asesinado en Zárate "Sale mi papá y dice: ‘así los quería enganchar’. En ese momento, este tipo sacó un arma y empezó a dispararle", relató en diálogo con Telenoche. Según su testimonio, Leonel Martínez intentó escapar, pero el agresor continuó efectuando disparos mientras se alejaba y le gritaba que "se lo merecía".

Horror en Zárate, mató a la expareja de su novia El hecho ocurrió el domingo por la noche en una estación ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate. X/ TN Herido, el hombre cayó a pocos metros. Recién entonces la adolescente comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo. "No sabía quién era el que le había disparado a mi papá. Mi mamá no me había hablado de él", explicó. Desesperada, se acercó y tomó la mano de su padre: "Papi, no me dejes", le dijo, en un intento inútil por retenerlo con vida.

La joven aseguró que durante el ataque no vio a su madre y que apareció después, cuando comenzó a gritar y a intentar asistirlo. Testigos del hecho realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de la ambulancia. "La ambulancia tardó un montón en llegar", lamentó.