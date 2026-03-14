Quién es el preso que se fugó de una comisaría en San Martín y fue capturado este sábado

Emiliano Carlos Jofré , uno de los dos presos que se fugaron de la Comisaría 12 en San Martín , el único que aún se encontraba prófugo, fue capturado finalmente este sábado por la Policía de Mendoza a tres meses del hecho.

El procedimiento se realizó en el barrio San Pedro, en ese departamento del Este provincial, y puso fin a la búsqueda de los dos internos que habían escapado el 10 de diciembre pasado. El otro, Enzo Leonel Páez, había sido recapturado el 14 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se concretó cerca de las 13, cuando efectivos policiales que realizaban tareas operativas en la zona lo identificaron. Tras interceptarlo, los uniformados verificaron su identidad mediante el sistema biométrico y confirmaron que se trataba de Jofré Emiliano Carlos , de 34 años.

Emiliano Carlos Jofré es oriundo de San Martín y tiene domicilio en el barrio Los Parrales. Había sido recluido apenas 4 días antes de la fuga, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, ya había sido condenado antes por dos hechos de violencia de género anteriormente.

La primera pena la recibió en mayo de 2023, al confesar un caso de amenazas calificadas por el uso de armas y desobediencia, recibiendo una pena de un mes y 26 días. Luego, más de un año después, en agosto de 2024, admitió una seguidilla de episodios de violencia de género, más precisamente tres hechos de amenazas simples en concurso real con lesiones leves dolosas, por lo que terminó condenado a 6 meses y 6 días de prisión.

Tras la fuga logró mantenerse prófugo durante más de tres meses, hasta que finalmente fue localizado este sábado.

La fuga de la comisaría

La fuga se produjo el 10 de diciembre del año pasado en la Comisaría 12 de San Martín. Jofré y Enzo Leonel Páez lograron escapar de la dependencia cerca de las seis de la mañana por un boquete, mientras se encontraban detenidos en el lugar.

En un principio sospecharon que habían forzado una reja, pero luego se supo que ambos escaparon por el orificio en una de las paredes del sector donde se encontraban alojados. Tenía un diámetro de aproximado de 15 centímetros de alto y 40 de ancho. De ahí se fugaron por los techos de los negocios y domicilios aledaños y emprendieron la huida de la zona.

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La situación activó un amplio operativo policial para dar con ambos prófugos, que incluyó rastrillajes en distintos sectores del departamento y la utilización de drones, pero fue en vano.

En aquel momento, fuentes policiales confirmaron que inició una investigación interna para determinar si hubo ayuda por parte de los policías que estaban a cargo de su custodia o existió algún tipo de fallo en la seguridad. La Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un sumario administrativo para analizar el trabajo de tres efectivos que estaban presentes en el momento del escape.

La otra detención

El primero de los evadidos en caer fue Enzo Leonel Páez. El hombre fue recapturado el 14 de diciembre, apenas cuatro días después de la fuga. Fue el domingo siguiente a la medianoche en la intersección de las calles Jacarandá y Los Robles.

Todo se produjo gracias a un efectivo de la Gendarmería Nacional que se encontraba de civil en el lugar, lo reconoció y lo redujo con la colaboración de vecinos. Los efectivos policiales constataron que se trataba de Páez.

Como tenía lesiones visibles, lo trasladaron de inmediato al Hospital Perrupato donde recibió asistencia médica y le diagnosticaron politraumatismos leves. Una vez dado de alta volvió a prisión.