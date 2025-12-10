Fuga en San Martín: quiénes son los prófugos y por qué hay tres policías en la mira

El Este provincial se vio conmocionado la mañana de este miércoles con la noticia sobre la fuga de dos detenidos de la Comisaría 12° de San Martín . En medio del importante despliegue policial que motivo la evasión de los prófugos, se inició paralelamente una investigación contra de tres policiales para determinar si tuvieron algún tipo de responsabilidad en la evasión.

Todo comenzó sobre las 6, cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre dos sujetos que se encontraba alojados en la dependencia sanmartiniana, por diferentes hechos delictivos, identificados como Enzo Leonel Páez y Emiliano Carlos Jofré, habían escapado del recinto a través de un boquete, lo que encendió las alarmas.

Mientras se desplegó un operativo para recapturarlos, con el apoyo de drones de la División Vehículos Aéreos No Tripulados ( VANT ), desde dentro de la seccional comenzaron a definir como fue el escape.

Primero se constató por donde Páez y Jofré salieron del establecimiento. Aunque en los primeros momentos tras el hecho trascendió que los sospechosos habían forzado una ventana, después se supo que en realidad habían realizado un boquete en una de las paredes del sector donde se encontraban alojados.

Los malvivientes lograron salir por ese hueco, que tenía un diámetro aproximado de 15 centímetros de alto y 40 de ancho, hacia el con el exterior de la dependencia, desde donde, por los techos de los negocios y domicilios aledaños, emprendieron la huida de la zona.

Ahora, se deberá determinar si para concretar la fuga los delincuentes tuvieron la ayuda por parte de los policías que estaban a cargo de su custodia o existió algún tipo de fallo en la seguridad. Ya sea por negligencia o connivencia, la Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un sumario administrativo para analizar el trabajo de tres efectivos que estaban presentes en el momento del escape.

El perfil de los prófugos

Los convictos que pasaron a la clandestinidad son dos hombres de 34 años oriundos de San Martín, los que hace apenas días estaban alojados en la comisaría de la que se fugaron.

Se trata de Enzo Leonel Páez Herrara, detenido el lunes 8 de diciembre por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego.

Por otro lado, Emiliano Carlos Jofré Lescano, había sido recluido en la dependencia el sábado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, este sujeto ya había sido condenado antes por dos hechos de violencia de género.

La primera pena la recibió en mayo de 2023, al confesar un caso de amenazas calificadas por el uso de armas y desobediencia, recibiendo una pena de un mes y 26 días. Luego, más de un año después, en agosto de 2024, admitió una seguidilla de episodios de violencia de género, más precisamente tres hechos de amenazas simples en concurso real con lesiones leves dolosas, por lo que terminó condenado a 6 meses y 6 días de prisión.

Una vez sean recapturados, a estos prontuarios, se les sumará la evasión de la dependencia esteña.