Terminó con graves quemaduras cuando su auto explotó y provocó un incendio en Guaymallén
Un hombre de 71 años fue rescatado de un incendio en su casa. Lo provocó la explosión de su camioneta y quedó con graves quemaduras en todo su cuerpo.
La explosión de una camioneta desató un incendio en una casa de Guaymallén, donde un hombre de 71 años sufrió graves quemaduras por todo su cuerpo. Dos efectivos policiales debieron entrar a la vivienda en llamas para rescatarlo y terminaron intoxicados por monóxido de carbono.
Según relató la víctima, todo comenzó poco después de que dieran las 20, cuando al encender su camioneta se generó una explosión que terminó expandiendo las llamas por el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Santa Rita, sobre la calle Las Amapolas.
El incendio y rescate
Alertados por una llamada a la línea de emergencias 911, efectivos de la Subcomisaría Conde y del Cuerpo Motorizado de Prevención Norte (CUMOT) se presentaron en el lugar del hecho para controlar la situación.
Allí, dos uniformados ingresaron para rescatar al hombre afectado, quien pudo ser evacuado en por el patio de la casa.
Una vez efectuado el rescate, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trató al herido y rápidamente fue trasladado a al Hospital Lagomaggiore donde fue diagnosticado con quemaduras graves en todo el cuerpo.
Por su parte, los dos efectivos que ingresaron para auxiliar a la víctima presentaron síntomas de intoxicación de monóxido de carbono. Uno de estos necesitó ser derivado al Hospital Santa Isabel de Hungría para recibir la asistencia de profesionales de la salud.