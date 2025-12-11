Terminó con graves quemaduras cuando su auto explotó y provocó un incendio en Guaymallén

Un hombre de 71 años fue rescatado de un incendio en su casa. Lo provocó la explosión de su camioneta y quedó con graves quemaduras en todo su cuerpo.

El incendio le desató la explosión de una camioneta en Guaymallén. La víctima terminó con graves quemaduras.

La explosión de una camioneta desató un incendio en una casa de Guaymallén, donde un hombre de 71 años sufrió graves quemaduras por todo su cuerpo. Dos efectivos policiales debieron entrar a la vivienda en llamas para rescatarlo y terminaron intoxicados por monóxido de carbono.

Según relató la víctima, todo comenzó poco después de que dieran las 20, cuando al encender su camioneta se generó una explosión que terminó expandiendo las llamas por el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Santa Rita, sobre la calle Las Amapolas.

El incendio y rescate Alertados por una llamada a la línea de emergencias 911, efectivos de la Subcomisaría Conde y del Cuerpo Motorizado de Prevención Norte (CUMOT) se presentaron en el lugar del hecho para controlar la situación.

Allí, dos uniformados ingresaron para rescatar al hombre afectado, quien pudo ser evacuado en por el patio de la casa.

Una vez efectuado el rescate, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trató al herido y rápidamente fue trasladado a al Hospital Lagomaggiore donde fue diagnosticado con quemaduras graves en todo el cuerpo.