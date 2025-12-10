Caos vehicular en el Acceso Sur por el fuerte choque entre una camioneta y un utilitario

El choque ocurrió en Acceso Sur y Boedo, en Luján de Cuyo. A raíz de los trabajos en la escena, se registraron demoras y largas filas de vehículos.

Un fuerte accidente provocó caos vehicular la tarde de este miércoles en el Acceso Sur, a la altura de Luján de Cuyo. El choque lo protagonizaron una camioneta y un vehículo utilitario. A raíz de los trabajos en la escena, hubo demoras y largas filas en la autopista mendocina.

Testigos relataron que el hecho se produjo cerca de las 19 sobre la Ruta 40, a metros del cruce con calle Boedo, principal ingreso a la villa cabecera del citado departamento.

Fue sobre la mano que va hacia el norte, donde una Fiat Fiorino blanca colisionó contra la parte trasera de una Toyota Hilux negra, por causas que son motivo de investigación.

A raíz del fuerte impacto, el utilitario terminó en el cantero que separa las dos vías del Acceso Sur, mientras que la camioneta quedó en medio del asfalto.

En la escena trabajó personal policial, del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de Tránsito Municipal. A raíz de las tareas que se desarrollaban en la escena, hubo caos vehicular, por lo que se registró una extensa fila de vehículos que circulaban por ese sector, la cual llegaba hasta el puente de calle Araoz.