Ruta 7: se registró un tercer accidente en corredor internacional durante la madrugada

Una camioneta y un auto chocaron por alcance cerca de Horcones, sumándose a otros dos incidentes recientes en la zona de alta montaña.

La Ruta Nacional 7 registró una madrugada de intensa actividad para los equipos de emergencia, sumando un tercer accidente vial a primera hora de este domingo. Los sucesivos siniestros obligan a extremar las precauciones en la zona de alta montaña, donde las condiciones climáticas exigen la máxima atención a los conductores.

El último incidente se produjo cerca de Horcones, aproximadamente a las 3 de la mañana. El hecho involucró a una camioneta y un vehículo menor en un choque por alcance.

Según la información de Gendarmería, la camioneta se detuvo entre la banquina y la calzada, y el vehículo menor la impactó por detrás. Si bien los conductores arrojaron 0.0 en el test de alcoholemia, el impacto produjo politraumatismos leves en los ocupantes.

Este siniestro se suma a otros dos reportados previamente en la ruta, uno protagonizado por un camión y el otro por un automóvil.