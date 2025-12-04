Avanza la renovación de la Ruta 7: autorizan la licitación para modernizar un tramo estratégico

El Gobierno provincial aprobó la documentación técnica y legal para licitar la refuncionalización del tramo Arturo González–Lamadrid de la Ruta 7.

El Gobierno de Mendoza aprobó este jueves, mediante el Decreto 2701, toda la documentación técnica y legal necesaria para avanzar con la licitación pública destinada a refuncionalizar el tramo Arturo González–Lamadrid de la Ruta 7. La obra, que contempla la construcción de alteos y mejoras estructurales entre los kilómetros 1030,46 y 1011,66 —correspondientes a la zona de Palmira y el acceso al río Mendoza—, tendrá un plazo de ejecución de doce meses.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el presupuesto oficial asciende a $57.857 millones para la obra básica, a lo que se suman variaciones de precios y gastos generales, alcanzando un total de $69.914.434.957,03.

El proyecto se encuentra registrado en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) bajo el código 2025090001991 y se licitará bajo el sistema de unidad de medida, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa de Obras Públicas.

Refuncionalización de la Ruta 7 La ejecución se financiará a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, creado mediante acuerdos entre la Provincia y el Estado nacional para destinar recursos a obras de infraestructura.

El decreto detalla además la compleja trama jurídica que habilita esta intervención, vinculada a la reciente transferencia de la antigua traza de la Ruta Nacional 7 a la órbita provincial tras la puesta en marcha de la Variante Palmira–Agrelo, que redefinió el corredor principal. Conforme a convenios con Vialidad Nacional y su normativa vigente, la Provincia asume ahora la responsabilidad de conservar y mejorar este tramo.