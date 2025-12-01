El video que mostró las temerarias maniobras de la pareja previo al mortal accidente en la ruta 7

Bomberos de Uspallata compartieron un video donde se ve a la pareja que terminó teniendo un fatal accidente en la ruta 7 haciendo peligrosas maniobras.

Un video mostró la peligrosa conducta al volante del auto que terminó protagonizando un fatal accidente en la ruta 7 durante la mañana de este domingo. En este, se ve cómo el vehículo adelantó, en doble línea amarilla, a un camión mientras otro rodado venía de frente, a segundos de causar un choque.

El automóvil, un Chevrolet Spin, era conducido por la pareja, que poco después terminaría volcando con al kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, donde una mujer de origen sanjuanino terminó muriendo.

Pero momentos antes se pudo grabar a este mismo con una temeraria conducción en la ruta nacional.

rutqa 7 Este video fue publicado por el cuerpo de bomberos de Uspallata, quienes además de compartir la grabación escribieron: "Lamentablemente, termina de la peor manera, es esto insistimos en todas nuestras publicaciones: circular con precaución".

El fatal accidente El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 8.15 horas. La conductora, identificada como Noelia Emilce Valles, circulaba en un automóvil Chevrolet Spin de Oeste a Este. Al llegar a la altura del kilómetro 1075, por motivos que aún se investigan, Valles perdió el control del rodado.}