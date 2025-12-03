El video de las audiencias a los mecheros mendocinos en Miami, sus fianzas y el recorrido de sus robos

La noticia de la banda de “mecheros” mendocinos detenidos en Miami generó conmoción en la provincia. El seguimiento de las cámaras de seguridad del Dolphin Mall demostraron como fue el recorrido de robos tienda por tienda. Además, fue publicado el video del momento en que los sujetos respondieron a la Justicia estadounidense.

Diego Luis Xiccato , Mauricio Ariel Aparo Orlando , Juan Manuel Zuloaga Arenas , Juan Pablo Rua y Sebastián Luis Moyano , son los cinco mendocinos aprehendidos este domingo por la Policía de Sweetwater , en Florida, tras ser investigados por una serie de robos registrados en el popular centro comercial ya mencionado.

Tras ser detenidos, los sospechosos pasaron alrededor de 48 horas recluidos a la espera de ser tratados por la Justicia local, momento que llegó durante la noche de este martes.

La encargada de llevar adelante el proceso fue la jueza Mindy Glazer, quien leyó los cargos contra cada uno de los mendocinos para luego definir la fianza a cada uno y prohibición general para acercarse al Mall norteamericano.

Las audiencias se hicieron de forma individual y de manera online, todo con la ayuda de un traductor. “En las cámaras se los ve robando y poniendo las cosas en su maleta", indicó la magistrada norteamericana.

Las acusaciones y las fianzas a pagar

Todos los detenidos aceptaron pagar las fianzas que la magistrada les dictó a cada uno, correspondientemente a sus delitos y su situación judicial. Quien deberá pagar el precio más alto es Moya, ya que cuenta con antecedentes.

El primer en ser atendido por Glazer fue Diego Luis Xiccato (46), a quien imputó por: crimen organizado para robar, robos múltiples en un plazo de 30 días en distintas locaciones y robo al por menor, correspondiente a una fianza total de 4.500 dólares.

Luego fue el turno de Mauricio Ariel Aparo Orlando (49), acusado por los mismos delitos que Xiccato y recibió la misma pena bajo fianza.

Sebastián Luis Moya (41) fue el tercero en pasar ante la jueza. En este caso, se lo imputó por esquema organizado para defraudar, conspiración, robo al por menor y gran robo. Además, se subrayó que ya tenía antecedentes por robo al por mayor y por menor, por lo que según dictó Glazer "se corresponde una fianza mayor”, la que terminó siendo de 5.000 dólares.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.48.15 AM Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Juan Manuel Zuloaga Arenas, Juan Pablo Rua y Sebastián Luis Moyano.

Por su parte, Juan Manuel Zuloaga Arenas (49), terminó siendo sindicado por crimen organizado para defraudar y robo al por menor. El total de la fianza aplicada fue de 4.000 dólares para recobrar la libertad.

Finalmente, fue el turno de Juan Pablo Rua (45) acusado por los delitos de esquema organizado, defraude, gran robo y robo al por menor. Por estos, la magistrada le dictó una fianza por 4.000 dólares.

Durante presentación frente a la jueza, todos se mostraron dispuestos a pagar la fianza dictada para volver lo antes posible a la Argentina.

El recorrido de robos

Según se pudo conocer por el registro fílmico de los negocios afectados, el grupo de mecheros comenzó con los robos en la tienda Burlington Store, una cadena estadounidense que vende valijas, ropa, joyas y artículos del hogar, entre otras mercaderías. Allí, se describió que el grupo se llevó sin pagar varias valijas, las que después llenarían de otros elementos robados.

La siguiente parada fue en la tienda de Columbia Factory, donde el grupo se habría separado para comenzar a meter mercancía dentro de las valijas anteriormente robadas.

Dolphin mall Miami El hecho ocurrió en el Dolphin Mall. X

El mismo modus operandi fue aplicado posteriormente en la sucursal de North Face del Dolphin Mall.

Los mendocinos habrían abandonado el shopping por separado. Mientras una parte de ellos se retiró rápidamente de las inmediaciones del complejo comercial, el otro grupo hizo una parada antes por la tienda de Tommy Hilfiger antes de ser localizados por las cámaras de seguridad en una parada de colectivo cercana.

Entre los dos grupos se llevaron un botín de 2.100 dólares en mercancía.