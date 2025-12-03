Cayó una banda de mendocinos por robos en perfumerías de un shopping en San Juan: cinco detenidos

Cinco mendocinos fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una banda que cometía robos en perfumerías en distintas provincias. El grupo, conformado por cuatro mujeres y un hombre, fue identificado tras un episodio ocurrido en un centro comercial de San Juan , donde actuaron bajo una modalidad de distracción y fuga rápida.

La investigación avanzó a partir de tareas coordinadas entre la División Robos y Hurtos de la Policía de Mendoza y su par sanjuanina, en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional firmado por las provincias de Cuyo. Gracias al intercambio de información y el análisis de cámaras, se logró reconstruir el recorrido de los autores y confirmar que todos tenían domicilio en Mendoza.

El hecho que desencadenó el operativo ocurrió a comienzos de noviembre, en una perfumería de un shopping de la provincia de San Juan . Tres mujeres ingresaron al local haciéndose pasar por clientas interesadas en productos de maquillaje.

Mientras dos distraían a las empleadas con consultas, la tercera sustraía perfumes y los escondía entre sus prendas. Tras concretar el hurto, abandonaron el comercio y subieron a un Ford Focus gris conducido por un cómplice que las esperaba en el exterior.

El vehículo, que fue descrito por los testigos, fue una de las claves para avanzar en la pesquisa. Con colaboración de las autoridades sanjuaninas, los investigadores rastrearon movimientos del auto y lograron identificar a todos los sospechosos.

Allanamientos y detenciones

Con las pruebas reunidas, se ordenaron cinco allanamientos en domicilios vinculados a la organización. En los procedimientos se detuvo a cuatro mujeres y un hombre, y se secuestraron celulares, prendas de vestir y el vehículo utilizado en el robo, el cual quedó secuestrado en la Comisaría Sexta de la Ciudad de Mendoza.

Una de las mujeres investigadas —que tenía pedido de captura nacional— no fue ubicada durante las primeras intervenciones. Días después, y tras nuevas averiguaciones, efectivos la localizaron en la zona de Cacheuta, Luján de Cuyo. Allí quedó detenida y a disposición de la Justicia, completándose así el total de aprehensiones previstas en la causa.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 15.43.47 El Ford Focus clave para la investigación. Gentileza.

Antecedentes en otras provincias

Durante la investigación se estableció que el grupo ya venía siendo señalado por robos de características similares en otras provincias, como La Pampa, donde también sustraían productos de cosmética mediante la misma mecánica: distracción, ocultamiento rápido y fuga.

La causa es investigada por el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción de San Juan, con intervención del Juzgado Penal Colegiado de Mendoza, y no se descartaba que surjan nuevos hechos atribuidos a la banda en el marco del intercambio de información regional.