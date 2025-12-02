Detuvieron a cinco turistas argentinos por robar un reconocido shopping de Miami

Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento en el que los aprehendidos se llevaron sin pagar varias prendas de ropa.

El fin de semana, cinco turistas argentinos fueron detenidos acusados de robar varias tiendas en un reconocido shopping de Miami. Las cámaras de seguridad del mall captaron el momento en el que los aprehendidos se llevaron sin pagar varias prendas de ropa.

El hecho ocurrió el domingo pasado, en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del sur de Florida. Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46); Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49); Sebastián Luis Moya (41); Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49), y Juan Pablo Rua (45).

El modus operandi de los detenidos Una de las cámaras de seguridad del shopping captó a los sospechosos primero ingresando a una tienda Burlington, de la cual se llevaron sin pagar varias valijas. Luego, las cámaras los ubicaron en locales de Columbia y The North Face, de los cuales se llevaron varias prendas de ropa.

Para robar los comercios, algunos distraían a los empleados, mientras que otros, sin llamar la atención, metían los productos en las valijas. Sin embargo, minutos después, dos de los sospechosos fueron capturados en una parada de ómnibus cercana al centro comercial. Mientras que los otros tres, fueron aprehendidos dentro del mall. Según trascendió, la mercadería recuperada tiene un valor que supera los 2000 dólares.