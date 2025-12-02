Uno por uno: los negocios, relaciones y perfiles de los mendocinos detenidos en Miami

Diego Luis Xiccato , Mauricio Ariel Aparo Orlando , Juan Manuel Zuloaga Arenas , Juan Pablo Rua y Sebastián Luis Moyano , son los cinco mendocinos detenidos el domingo por la Policía de Sweetwater , en Florida, que investigaba una serie de robos registrados en el popular centro comercial Dolphin Mall .

Los sospechosos quedaron comprometidos por las imágenes de cámaras de seguridad , las cuales fueron analizadas por los efectivos policiales y condujeron a su arresto luego de sustraer mercadería en diferentes tiendas de importantes marcas de ropa.

Tras su detención, la jueza Mindy S. Glazer , del Circuito Criminal de Florida, les impuso cargos por esquema organizado para defraudar y hurto en tiendas. Además, les fijó una fianza de 2.000 dólares a cada uno de ellos. Este miércoles, los turistas serán deportados y regresarán a Argentina .

Las averiguaciones practicadas por MDZ sostienen que los cinco mendocinos se conocen desde hace tiempo, demostrando tener conexiones en redes sociales y hasta negocios en común. Los cinco son comerciantes y tienen domicilio en diferentes puntos del Gran Mendoza.

Diego Luis Xiccato

Tiene 46 años y tuvo su momento de popularidad como peluquero en Mendoza. En las redes mostraba sus trabajos como coiffeur en eventos de importantes marcas de cosmética y "choluleando" con destacadas figuras de la moda como Ingrid Grudke.

FotoJet - 2025-12-02T201429.764

Xiccato supo tener su salón de belleza en calle Hipólito Yrigoyen 340, en la zona del barrio Bombal, en la Ciudad de Mendoza, pero actualmente figura como "cerrado" en Google Maps. Asimismo, supo residir en Vistalba, Luján de Cuyo, y también en el barrio Covimet de Godoy Cruz.

Además, en su perfil de Facebook se mostraba junto a dos de sus cómplices en los robos de Miami: Mauricio Ariel Aparo Orlando y Juan Manuel Zuloaga Arenas.

Mauricio Ariel Aparo Orlando

Tiene 49 años y se encuentra domiciliado en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, aunque durante un tiempo supo vivir durante un tiempo en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) declara ser monotributista y dedicarse a la reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balance de ruedas, reparación de vehículos y comercio al por mayor y menor.

image Mauricio Aparo en su época de piloto en la categoría Super 4 Tiempos.

Se mostraba muy activo en las redes sociales, donde aparece junto a Diego Luis Xiccato y Juan Manuel Zuloaga Arenas, y publicaba fotos con vehículos de alta gama. Además, tuvo un pasado vinculado con el automovilismo, ya que se desempeñó como piloto de Super 4 Tiempos, Superbike y Tradicionales 850, entre otras categorías regionales.

En tanto, en 2022 constituyó junto a Sebastián Luis Moyano la firma Apamoy Communication Group S.A.S., dedicada a marketing, recupero de créditos, promociones por vía telefónica, compraventa de equipos celulares e insumos, servicio técnico de equipos y desarrollo de comunicaciones, telefonía e internet a través de call center.

Juan Manuel Zuloaga Arenas

El hombre de 49 años se ha mostrado cercano a Diego Luis Xiccato y Mauricio Ariel Orlando Aparo en las redes sociales. Actualmente, tiene domicilio en Godoy Cruz.

En ARCA declaró dedicarse a servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Además, en distintas oportunidades, figuró como gerente o socio en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada constituidas en la provincia de Mendoza.

Juan Pablo Rua

Tiene 45 años y es el único de los cinco mendocinos detenidos que se encontraba establecido en la ciudad de Miami, más allá de que en la provincia está domiciliado en el distrito de Gutiérrez, Maipú. Previamente también residió en el barrio Ujemvi de Las Heras y en San José, Guaymallén.

En su perfil de Facebook, posteaba fotos frente al estadio de Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, y recorriendo las playas de ese popular punto turístico estadounidense.

FotoJet - 2025-12-02T211625.821 Juan Pablo Rúa frente al estadio del Inter Miami. Facebook.

Al igual que Zuloaga Arenas, declaró en ARCA dedicarse a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Pero también le figura como actividad la venta de aparatos de telefonía y equipos y accesorios informáticos.

Sebastián Luis Moyano

Tiene 41 años y está domiciliado en el barrio Los Tilos de Las Heras. En ARCA declaró ser monotributista y como actividad los servicios personales.

En 2022 constituyó junto a Mauricio Ariel Aparo Orlando la firma Apamoy Communication Group S.A.S., dedicada a marketing, desarrollo de comunicaciones, telefonía e internet a través de un call center. La sociedad también declaraba actividades de recupero de créditos, promociones por vía telefónica, compraventa de equipos celulares e insumos, servicio técnico de equipos.

Por su parte, años atrás fue propietario del Café Malvinas, que funcionaba en calle Córdoba de la Ciudad de Mendoza.

El informe de la televisión estadounidense

Embed - TELEMUNDO MENDOCINOS DETENIDOS

Las imágenes difundidas por Telemundo muestran que los cinco mendocinos quedaron rápidamente bajo el foco judicial tras su detención en el sur de la Florida. El reporte televisivo exhibe sus fotografías de prontuario e imágenes de la audiencia inicial que enfrentaron en un tribunal local.

El material también muestra parte del operativo nocturno que terminó con las aprehensiones y el despliegue de móviles policiales —identificados con Broward County— y a varios agentes realizando controles en una zona de bares y locales nocturnos.

Por su parte, en el informe el jefe de Seguridad del Dolphin Mall explicó que, tras ser alertados por empleados, los agentes observaron a un grupo de personas retirando mercadería sin pasar por la línea de cajas.

Según su relato, el protocolo interno se activó de inmediato: primero se intentó frenar la maniobra dentro del comercio y, al no obtener respuesta, se siguió a los sospechosos por los pasillos del mall hasta que éstos salieron hacia el estacionamiento. Allí fueron interceptados por la policía local, que ya había sido notificada por el propio equipo de seguridad del centro comercial.

También agregó que el centro comercial uenta con un sistema de cámaras que permitió documentar todo el recorrido del grupo y respaldar la denuncia inicial, destacando que los procedimientos aplicados fueron los habituales para este tipo de incidentes, que —según señaló— “ocurren con frecuencia en grandes centros comerciales, pero rara vez involucran a un grupo organizado de esta magnitud”.