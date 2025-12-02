Cuándo serán deportados los turistas argentinos acusados de robar un reconocido shopping en Miami

En las últimas horas, la Justicia de Estados Unidos confirmó cuándo serán deportados los turistas argentinos que fueron detenidos por robar varias tiendas en un reconocido shopping de Miami . Según trascendió, se llevaron productos por un valor que supera los 2000 dólares.

Este martes por el mediodía, se llevó a cabo una audiencia judicial y la Justicia estadounidense confirmó que este miércoles serán deportados los cinco turistas argentinos detenidos.

De acuerdo a sus redes sociales, Rua sería oriundo de Mendoza, al igual que la mayoría de los detenidos. Los argentinos se encontraban de viaje en Estados Unidos y tenían pasajes para regresar al país el próximo miércoles .

Por un lado, Xiccato y Aparo-Orlando, están imputados por los delitos de “estafa organizada”, “múltiples robos en diferentes localizaciones” y “robo minorista”. A Zuloaga Arenas se le imputan los mismos delitos que a los anteriores pero se le suma el de “conspiración”. Mientras que Moya y Rua, están imputados por “estafa organizada”, “múltiples robos minoristas” y “conspiración”. Además, Moya cuenta con antecedentes penales por hurto mayor y menor y disturbios.

El modus operandi de los detenidos

Una de las cámaras de seguridad del shopping captó a los sospechosos primero ingresando a una tienda Burlington, de la cual se llevaron sin pagar varias valijas. Luego, las cámaras los ubicaron en locales de Columbia y The North Face, de los cuales se llevaron varias prendas de ropa.

Para robar los comercios, algunos distraían a los empleados, mientras que otros, sin llamar la atención, metían los productos en las valijas. Sin embargo, minutos después, dos de los sospechosos fueron capturados en una parada de ómnibus cercana al centro comercial. Mientras que los otros tres, fueron aprehendidos dentro del mall. Según trascendió, la mercadería recuperada tiene un valor que supera los 2000 dólares.