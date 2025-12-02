Quiénes son los cinco turistas argentinos detenidos por robar un shopping en Miami

La mayoría de ellos son de la provincia de Mendoza y podrían salir en libertad tras pagar una fianza de entre 4000 y 5000 dólares cada uno.

El domingo pasado, cinco turistas argentinos fueron detenidos acusados de robar varias tiendas en un reconocido shopping de Miami. Según trascendió, la mayoría de ellos son de la provincia de Mendoza y podrían salir en libertad tras pagar una fianza de entre 4000 y 5000 dólares cada uno.

Quiénes son los turistas argentinos Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46); Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49); Sebastián Luis Moya (41); Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49), y Juan Pablo Rua (45).

De acuerdo a sus redes sociales, Rua sería oriundo de Mendoza, al igual que la mayoría de los detenidos. Los argentinos se encontraban de viaje en Estados Unidos y tenían pasajes para regresar al país el próximo miércoles.

Dolphin mall Miami El hecho ocurrió en el Dolphin Mall. X Por un lado, Xiccato y Aparo-Orlando, están imputados por los delitos de “estafa organizada”, “múltiples robos en diferentes localizaciones” y “robo minorista”. A Zuloaga Arenas se le imputan los mismos delitos que a los anteriores pero se le suma el de “conspiración”. Mientras que Moya y Rua, están imputados por “estafa organizada”, “múltiples robos minoristas” y “conspiración”. Además, Moya cuenta con antecedentes penales por hurto mayor y menor y disturbios.

El modus operandi de los detenidos Una de las cámaras de seguridad del shopping captó a los sospechosos primero ingresando a una tienda Burlington, de la cual se llevaron sin pagar varias valijas. Luego, las cámaras los ubicaron en locales de Columbia y The North Face, de los cuales se llevaron varias prendas de ropa.