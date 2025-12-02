Femicidio en España: una argentina fue asesinada en Alicante y el agresor se suicidó

El femicidio ocurrió en la localidad de Alicante, donde la víctima, una argentina de 29 años, fue encontrada sin vida con varias puñaladas. Su esposo se quitó la vida.

El femicidio ocurrió en Alicante, donde los cuerpos fueron hallados por un familiar.

Una mujer argentina de 29 años fue asesinada este martes en su vivienda de Alicante por su pareja, un hombre de 34 años que luego se suicidó. No existían denuncias previas ni registros en el sistema Viogen, según fuentes de la investigación, que confirmaron que la pareja estaba en proceso de separación.

El femicidio ocurrió en el domicilio donde convivían, en la zona este de España. Un familiar argentino, alertado por gritos, logró ingresar a la fuerza y encontró los cuerpos. El hijo de la pareja, de entre dos y tres años, se hallaba en una guardería al momento del ataque, por lo que no presenció el hecho.

El familiar que descubrió el femicidio El familiar que ingresó al domicilio localizó primero el cadáver de la mujer, tendido cerca de la puerta principal. La víctima presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, según precisaron fuentes policiales. En una habitación contigua fue encontrado el cuerpo del agresor, que luego de haber asesinado a su pareja, se habría ahorcado.

Efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía trabajaron en el lugar para recolectar evidencias y reconstruir la secuencia del hecho. Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los análisis forenses de rigor.