"Llamen urgente a la Policía", la víctima de femicidio en el hotel alojamiento había pedido ayuda en redes

Tras confirmarse que la pareja hallada muerta en un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en Córdoba , fue el desenlace de un femicidio seguido de suicidio, se conoció en las últimas horas que la mujer asesinada por su expareja habría pedido ayuda a través de las redes sociales .

El trágico hallazgo ocurrió el domingo por la noche, cuando el conserje del hotel Ruta 38 intentó comunicarse con la pareja que había ingresado a una habitación y al no obtener respuestas, alertó a la Policía.

La escena que hallaron fue terrible: el hombre colgado con sábanas y a la mujer inmóvil en el piso sin signos vitales. Las autopsias sobre los cuerpos confirmaron la hipótesis de femicidio seguido de suicidio. Las pericias determinaron que la mujer de 47 años murió estrangulada, en tanto que el hombre de 27 años falleció por ahorcamiento .

Ella se llamaba Laura Lorena Camiña. Era una abogada de 47 años que había elegido Villa Giardino como su hogar. Dos semanas antes del ataque, había publicado en su perfil de Facebook una fotografía de su expareja acompañada por un mensaje de auxilio.

Allí advertía que el hombre estaba armado, que tenía antecedentes por violencia de género y que incluso era buscado por un intento de homicidio. "Si lo ven, por favor, llamen urgente a la Policía", expresó y dijo: "Es peligroso y está armado. Es vendedor de drogas y se lo busca por violencia de género e intento de homicidio". En esa historia de WhatsApp, Laura también manifestó: "Que Dios me proteja".

El pedido de ayuda no logró frenar la tragedia: su expareja, identificado como Gabriel Emanuel Cuello, de 27 años, la extranguló y luego se quitó la vida.

Investigación en el hotel alojamiento

La fiscal que investiga la causa, Paula Kelm, intenta reconstruir cómo llegó la víctima al encuentro, teniendo en cuenta que Cuello tenía una imputación previa por violencia y una orden de restricción vigente.

También analiza si hubo algún mecanismo de coerción o engaño que derivara en la reunión fatal dentro del hotel alojamiento.

Según se supo, en la escena del hecho se secuestró un teléfono celular. Se cree que los mensajes que se guarden en el chat con el femicida podrían aportar información clave para reconstruir las horas previas al crimen.