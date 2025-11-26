Se conocieron las autopsias de los cuerpos de la pareja que apareció muerta en un hotel alojamiento y los detalles son fuertes

Los resultados periciales determinaron que un hombre de 27 años estranguló a una mujer de 47 y luego se quitó la vida en un hotel alojamiento de Córdoba.

Revelaron los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de la pareja encontrada muerta en un hotel alojamiento en Córdoba: el hombre estranguló a la mujer y después se suicidó. El dramático hallazgo ocurrió el domingo por la tarde en una de las habitaciones del establecimiento Ruta 38 ubicado en la calle General Paz al 800, en la localidad de Valle Hermoso. El caso está siendo investigado como un femicidio seguido de suicidio.

¿Cómo fue descubierto el caso? El personal del hotel alertó a la Policía luego de haber intentado contactarse con la pareja casi 24 horas después del ingreso y no haberlo conseguido. Al no obtener respuesta, forzó la puerta, que estaba bloqueada por la cama, y encontró al hombre colgado con sábanas y a la mujer inmóvil en el piso. Tras ello, dio aviso a las autoridades.

¿Qué determinaron las autopsias? Las pericias determinaron que la mujer de 47 años murió estrangulada, en tanto que el hombre de 27 años falleció por ahorcamiento. Los resultados confirman la hipótesis inicial de un femicidio seguido de suicidio.

¿Qué evidencias se secuestraron? En la habitación se secuestró un teléfono celular destruido, que será peritado como posible evidencia clave para reconstruir las horas previas al crimen. La Fiscalía también analiza los registros de ingreso, comunicaciones previas y testimonios del personal del hotel alojamiento.

¿Existían antecedentes de violencia? Fuentes judiciales confirmaron que la pareja mantenía una relación desde hacía un año y que existían denuncias previas por amenazas, además de una restricción de acercamiento que no se cumplió. Ambos habían convivido durante un año en la localidad de Villa Giardino.