Terror en una escuela: un chico de 13 años apuñaló a una compañera antes del recreo

El agresor habría utilizado un cuchillo de cocina para apuñalar a una chica de su misma edad. La chica fue llevada a un Hospital de Niños.

La joven apuñalada en la escuela está fuera de peligro pero quedó en observacion.

El salvaje ataque ocurrió este martes en una escuela ubicada en la localidad de Alderetes, en la provincia de Tucumán. Allí, una chica de 13 fue apuñalada por su compañero de su mismo curso con un cuchillo de cocina de aproximadamente unos treinta centímetros de largo, cuando estaban por salir al recreo junto a dos compañeros más.

Tras la agresión a la chica, rápidamente se activó un operativo de emergencia donde intervino el Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias, quienes luego trasladaron a la víctima al Hospital de Niños, donde fue atendida por la herida en su pecho y quedó bajo observación.

En cuanto a la Policía, secuestraron el cuchillo con el que fue apuñalada la niña y además clausuraron el aula donde se dio el ataque. Mientras que la Unidad Fiscal Criminal N°1 caratuló el ataque como tentativa de homicidio. Además, la directora deberá declarar y la menor agredida deberá ser revisada por el Médico de Policía.

La directora de la escuela fue convocada para prestar declaración testimonial, y la Fiscalía ordenó que la adolescente agredida sea revisada por el Médico de Policía tras el alta hospitalaria.