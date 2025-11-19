El crudo testimonio de la madre de la niña presuntamente abusada en la Escuela Lemos

La denunciante aseguró que su hija fue abusada durante el horario escolar y cuestionó el rol docente.

La madre afirmó que su hija fue abusada en reiteradas oportunidades en la escuela y que también fue amenazada.

La madre de la niña de 9 años que denunció haber sido abusada en la Escuela 1-149 Abraham Lemos, en Los Corralitos, brindó un relato estremecedor sobre lo que su hija le contó que habría ocurrido dentro del establecimiento. La mujer aseguró que algunos de los ataques sucedieron durante el horario de clases y que su hija la describió con dolor y miedo, señalando a un obrero que trabajaba en la escuela. También afirmó que la menor pedía volver al edificio para reconocer al presunto agresor.

La madre sostuvo que la escuela “no la contuvo” y que la docente “la ignoró”, mientras que sí recibió acompañamiento del ETI y el PPMI. Relató que la niña le dijo que el trabajador la hacía ir al baño, la amenazaba y la tocaba de manera reiterada, dentro y fuera del horario escolar. “Cinco veces la abusó”, aseguró, y agregó que su hija le habló de dolor físico persistente.

abuso escuela corralitos-9 El caso Lemos continúa en investigación penal y administrativa, en medio de fuertes declaraciones de la madre sobre lo que su hija le contó. Rodrigo D'Angelo / MDZ La denunciante también declaró que el obrero le habría advertido a la niña que si contaba algo, “las iba a matar a las dos”, y que incluso la amenazó con “colgarla en el matadero”, según le relató la menor. A pesar del impacto emocional, la mujer remarcó que la niña mantiene su versión y que mañana jueves declarará en Cámara Gesell para ampliar su testimonio ante especialistas.

Lo que dijo la DGE y la investigación abierta La Dirección General de Escuelas emitió un comunicado expresando “tolerancia cero” frente a cualquier situación de abuso dentro del sistema educativo. Aseguró que, una vez conocida la denuncia formal, se activó el protocolo correspondiente y se inició una investigación administrativa interna para determinar si hubo responsabilidades dentro de la institución.

comunicado DGE Desde la DGE remarcaron que el caso está bajo investigación penal y pidieron cautela a la comunidad educativa, recalcando que cualquier información oficial será difundida cuando el proceso lo permita. También indicaron que se realizaron intervenciones con familias y docentes para intentar que la escuela recupere su funcionamiento habitual. En paralelo, la causa sigue en manos del Ministerio Público Fiscal.