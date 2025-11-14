Horror en La Plata: una joven denunció que fue raptada y abusada por un hombre que está prófugo
Una joven de 25 años denunció que fue secuestrada y abusada a mano armada en City Bell. El agresor sigue prófugo y la fiscalía investiga el ataque.
Una joven de 25 años denunció en La Plata un hecho estremecedor ocurrido en pleno City Bell, donde aseguró haber sido sorprendida por un hombre armado que la obligó a subir a su auto, la retuvo por la fuerza y la sometió sexualmente. El agresor continúa prófugo y la investigación avanza bajo estricta reserva para resguardar a la víctima.
El episodio tuvo lugar el miércoles por la tarde, cuando la mujer salía de su trabajo en un comercio ubicado en ese barrio. Al dirigirse a su vehículo, un hombre que la venía siguiendo desde la cuadra anterior se acercó, extrajo un arma de fuego de la cintura e ingresó al auto junto a ella. Todo quedó registrado en cámaras privadas que captaron la secuencia previa al ataque.
Te Podría Interesar
De acuerdo con su testimonio, el agresor vestía una remera clara y gorra, y bajo amenazas la obligó a manejar hacia el Parque Pereyra Iraola, utilizando el Camino General Belgrano y la calle 403. Una vez en la zona boscosa, la joven fue abusada por este agresor que luego escapó con el auto. La denunciante quedó abandonada en las inmediaciones del predio y logró regresar por sus propios medios, tomando un colectivo de la línea 129 para pedir ayuda.
Rapto y abuso sexual en City Bell
Tras ser atendida en el Hospital San Roque de Gonnet, la víctima formalizó la denuncia penal ante el Gabinete de Delitos Contra la Integridad Sexual de la DDI La Plata. Su identidad no fue revelada para proteger su seguridad y evitar cualquier tipo de revictimización.
El caso quedó en manos de la Fiscalía 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que ya trabaja sobre las imágenes de las cámaras y distintos testimonios para avanzar con la identificación y captura del responsable. La búsqueda del atacante continúa y se investigan los movimientos previos y posteriores al hecho para establecer si actuó solo o contó con algún apoyo.