Un tren arrolló a un camión que quedó detenido sobre las vías en Maciel. El chofer logró saltar a tiempo y sobrevivió, pero los daños fueron totales.

Un tren chocó a un camión este viernes en la ciudad santafesina de Maciel.

En la mañana de este viernes, un tren de carga embistió a un camión que había quedado detenido sobre las vías, en la localidad santafecina de Maciel. El choque, que ocurrió minutos antes de las 7, y el chofer salvó milagrosamente su vida tras saltar de la cabina segundos antes de que la formación lo arrollara.

El camionero, oriundo de Córdoba, se dirigía hacia una empresa de tinglados ubicada a unos 100 metros del cruce ferroviario cuando el vehículo se detuvo sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Aunque los motivos todavía son materia de investigación, se presume que un desperfecto mecánico habría dejado el camión inmovilizado justo en el paso a nivel que atraviesa la zona del Hospital Dr. Federico Meroi.

Camionero se salvó de ser arrollado por un tren Mientras intentaba resolver la situación, el conductor advirtió que el tren —una formación de más de doce vagones rumbo a Villa La Ribera— se acercaba a gran velocidad. En medio del nerviosismo, tomó una decisión que resultó determinante para su supervivencia: saltó de la cabina y corrió hacia un lugar seguro.

Video: un tren arrolló a un camión varado en Maciel y el conductor salvó su vida de milagro Video: un tren arrolló a un camión varado en Maciel y el conductor salvó su vida de milagro Minutos después, la locomotora impactó de lleno y arrastró el camión y su tráiler varios metros, generando un estruendo que despertó a parte del barrio y dejó restos del vehículo a ambos lados de las vías.

Los videos registrados por vecinos muestran el momento en que el maquinista acciona la bocina mientras el camionero se aleja del cruce, así como la caída de un poste y la destrucción total del rodado.