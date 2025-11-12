Luego del descarrilamiento del tren Sarmiento, el Gobierno investiga las causas

El juez Ercolini interviene en la causa por “interrupción a los medios de transporte” y ordenó pericias al conductor.

El Gobierno nacional inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento ocurrido en las cercanías de la estación Liniers, que dejó un saldo de más de veinte personas heridas.

Fuentes oficiales atribuyeron el siniestro a “dos décadas de desinversión en el sistema ferroviario”, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Justicia federal trabajan en las pericias para establecer las responsabilidades.

El caso quedó bajo la órbita del juez Julián Ercolini, quien caratuló la causa como “interrupción a los medios de transporte” y dispuso la realización de exámenes toxicológicos al conductor del tren involucrado en el hecho.

Desde Trenes Argentinos informaron que el accidente ocurrió “durante una maniobra de cambio de vías” y destacaron que la formación “frenó a tiempo conforme al protocolo de seguridad establecido”.