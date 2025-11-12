Descarrilamiento del Tren Sarmiento: continúan las tareas de reparación en Liniers

Tras el descarrilamiento del Tren Sarmiento, Trenes Argentinos difundió un comunicado en el que precisa cómo se desarrollan las tareas de reparación.

Trenes Argentinos informó que continúa el operativo de reparación y encarrilamiento del tren Sarmiento, mientras la justicia avanza con la investigación.

Luego del incidente ocurrido el martes en la Línea Sarmiento, cuando tres vagones se descarrilaron a metros de la estación Liniers dejando al menos 20 heridos, Trenes Argentinos informó que continúa el operativo de reparación y encarrilamiento del tren, mientras la justicia avanza con la investigación.

De acuerdo con el comunicado oficial que se conoció este miércoles, Trenes Argentinos ya entregó al Juzgado Federal N.º 12, a cargo del juez Julián Ercolini, las filmaciones y el registrador de eventos de la formación. También se presentaron los resultados de los análisis de sangre realizados al personal de conducción y a los cambistas —encargados de los cambios de vías—, todos con resultados negativos para sustancias prohibidas.

El episodio se registró ayer martes a las 15.50, cuando la formación 3358, que se dirigía desde Moreno hacia Once, se descalzó a la altura de Timoteo Gordillo y Rivadavia. En el lugar trabajaron bomberos, personal del SAME y equipos de rescate que evacuaron a todos los pasajeros. Diez de los heridos recibieron atención en el sitio y nueve fueron derivados a distintos hospitales porteños, aunque sin víctimas fatales.

Las pericias sobre el descarrilamiento Las pericias iniciales descartaron una falla humana. Según los técnicos, el sistema de señalamiento del Sarmiento “tiene cerrojo y traba de palanca”, lo que impide modificar la vía mientras un tren está en circulación. Además, se constató que la caja del cambio de vías permanecía cerrada y sin intervención externa.

Actualmente, los equipos de Trenes Argentinos trabajan en el encarrilamiento del último coche y en la evaluación de los daños ocasionados en las vías, la alimentación eléctrica y el material rodante. Una vez completada la remoción con camiones de vía y gatos hidráulicos, la formación será trasladada a los talleres de Villa Luro para su revisión integral.