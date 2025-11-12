Cómo funciona el Tren Sarmiento este miércoles, tras el descarrilamiento en Liniers

El servicio del Tren Sarmiento continúa afectado debido a las tareas técnicas que realizan en Liniers, luego de que una formación descarrilara el martes.

Una unidad del Tren Sarmiento descarriló en la estación de Liniers el martes por la tarde.

Este miércoles, el servicio del Tren Sarmiento continúa con demoras y cancelaciones como consecuencia del descarrilamiento ocurrido el martes en la estación Liniers, donde al menos 20 pasajeros resultaron heridos.

Pese a que la circulación fue parcialmente restablecida cerca de las 21 horas del martes, actualmente, dos vías permanecen bloqueadas, lo que obligó a que el servicio funcionara con restricciones.

La formación involucrada, número 3.358, se dirigía desde Moreno hacia la estación Once cuando, por razones que aún están bajo investigación, varios de sus vagones traseros se descarrilaron. A raíz del accidente, que se produjo durante la jornada del martes, se desplegaron trabajos de remoción y encarrilamiento de las vías de la estación de Liniers.

Mirá el video del descarrilamiento del Tren Sarmiento El descarrilamiento del tren Sarmiento Tras el descarrilamiento, este miércoles, el Tren Sarmiento comenzó a circular con servicio regular, pero minutos después Trenes Argentinos informó nuevas demoras y cancelaciones debido a los trabajos técnicos en curso en la estación de Liniers.

En la zona afectada trabajan más de 40 operarios para remover los vagones que quedaron fuera de las vías y liberar el sector para reanudar la operación plena.