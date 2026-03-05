El tren Sarmiento funcionará de forma reducida este fin de semana: qué día será y cómo circulará

Quienes utilicen habitualmente el tren Sarmiento deberán ajustar sus planes para este domingo . Trenes Argentinos confirmó que el servicio funcionará de manera reducida durante gran parte del 8 de marzo : las formaciones no alcanzarán la terminal de Once y circularán únicamente entre Liniers y Moreno .

La restricción estará vigente hasta las 20 , momento en que se prevé la reactivación del recorrido completo. Mientras duren los trabajos, el tramo comprendido entre Once y Liniers permanecerá sin servicio de trenes.

La medida responde a la realización de obras de construcción de pasos bajo nivel en dos puntos del recorrido: la calle García Lorca, en el barrio de Caballito , y la calle Irigoyen, en Villa Luro . Los trabajos están a cargo de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) y abarcan tanto el socavado destinado a los futuros túneles vehiculares como la colocación de estructuras ferroviarias que oficiarán de techo en esos cruces.

Desde la empresa ferroviaria precisaron que los trabajos se extenderán durante toda la jornada del domingo y que la normalización del servicio está prevista para las 20. Sin embargo, aclararon que la jornada de obra podría reprogramarse si las condiciones climáticas resultaran desfavorables.

Las formaciones circularán exclusivamente entre Liniers y Moreno . El tramo entre Once y Liniers no tendrá servicio hasta las 20.

¿Por qué el tren Sarmiento no llega a Once el domingo?

Por la construcción de pasos bajo nivel en las calles García Lorca (Caballito) e Irigoyen (Villa Luro), a cargo de AUSA. Los trabajos incluyen socavado para túneles vehiculares e instalación de estructuras ferroviarias.

¿A qué hora retoma el servicio completo el tren Sarmiento?

Trenes Argentinos informó que el servicio completo entre Once y Moreno se retomará a partir de las 20 horas del domingo 8 de marzo, salvo reprogramación por mal clima.

¿Puede cancelarse la interrupción del servicio?

Sí. Trenes Argentinos indicó que las tareas podrían reprogramarse si se registran condiciones climáticas desfavorables durante la jornada del domingo.