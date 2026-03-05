Fiesta en la Arístides con pronóstico inestable: a qué hora podrían llegar las lluvias

La Ciudad de Mendoza se prepara para uno de sus eventos urbanos más convocantes. Este jueves 5 de marzo, la avenida Arístides Villanueva celebrará su octavo aniversario con espectáculos en vivo, DJs y promociones gastronómicas. Sin embargo, el clima podría jugar un papel clave en la jornada.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, hay un 40% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde-noche en la capital mendocina. La temperatura máxima prevista es de 22 grados y la mínima rondará los 16. El informe anticipa posibles lluvias hacia el cierre del día.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia también advierten sobre un panorama inestable. Se espera cielo mayormente cubierto, descenso marcado de la temperatura y viento del sur con intensidad moderada a fuerte. Además, no se descartan lluvias aisladas en el llano y precipitaciones en la zona cordillerana.

Los modelos indican que la mayor probabilidad de agua se concentraría en la franja de la tarde-noche. Es decir, el evento comenzaría con condiciones mayormente nubladas, pero el riesgo de precipitaciones aumentaría con el correr de las horas.

Para quienes planean asistir, la recomendación es simple : prever abrigo liviano y estar atentos a posibles chaparrones aislados. No se trata de un frente intenso, pero sí de un escenario variable que podría modificar el desarrollo de algunas actividades al aire libre.

pronostico m

El descenso térmico será notorio respecto a días anteriores. El viento del sector sur aportará un aire más fresco que se sentirá especialmente después del atardecer.

Shows en vivo y escenarios destacados

Más allá del pronóstico, la celebración mantiene su cronograma. Desde las 17, la avenida se convertirá en un corredor cultural con acceso libre y gratuito. El escenario Andes Origen, ubicado en la intersección con Huarpes, tendrá como figura central a Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich. También participarán Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia.

En paralelo, el escenario Sernova, montado en Arístides y Belgrano, estará orientado a la música electrónica. Allí se presentará Ezequiel Arias, referente del progressive house con proyección internacional. La grilla se completa con Valentina Chaves y Puna.

Gastronomía y cortes de tránsito

El festejo no solo gira en torno a la música. Los bares y restaurantes de la zona ofrecerán promociones especiales, menús temáticos y combos desde los $10.000. La avenida reafirma así su perfil como uno de los polos gastronómicos más importantes de la ciudad.

En paralelo, se implementará un operativo de tránsito. Durante el armado de los escenarios habrá restricciones en distintos tramos de Arístides Villanueva. El día del evento, el corte será total desde las 18 y podría extenderse a calles transversales desde las 20, dependiendo de la cantidad de público.

Las autoridades recomiendan utilizar transporte público o estacionar en zonas aledañas con anticipación. Con clima inestable y miles de personas previstas, la organización apuesta a una jornada ordenada.

La celebración está confirmada. El cielo, en cambio, mantiene cierto suspenso. Para quienes planean sumarse al aniversario de la Arístides, el plan ideal incluye música, gastronomía y, por las dudas, un paraguas a mano.