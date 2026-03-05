Tensión en el Ministerio de Salud: protestan por falta de pagos en discapacidad

Los familiares y prestadores de servicio marchan al Ministerio de Salud reclamando por la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.

Familias, prestadores de servicios y terapeutas marcharon al Ministerio de Salud este jueves al mediodía para reclamar por falta de pagos en discapacidad luego de que se aprobara la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La movilización empezó alrededor de las 10.30 en la puerta del ministerio, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en la esquina de Moreno, frente a la plaza.

Los manifestantes que convocaron a la marcha denunciaron demoras en los pagos de prestaciones, lo que afirman termina complicando el normal funcionamiento de los centros terapéuticos y de los tratamientos de los pacientes.

La Policía Federal desplegó un operativo para contener a los protestantes que se encontraban sobre la calle Moreno con carteles y banderas, sin embargo luego de un tiempo comenzaron los empujones por parte de las fuerzas que quisieron avanzar sobre las personas, muchas de ellas con algún tipo de discapacidad.

protesta en discapacidad