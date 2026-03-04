El Ministerio de Salud advirtió que más del 50% de los argentinos tiene sobrepeso
El Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Lugones alertó que el sobrepeso y la obesidad afecta a más de la mitad de la población.
El titular del Ministerio de Salud de la Nación, Mario Lugones, afirmó que la obesidad se consolida como una problemática creciente en la Argentina y remarcó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención. A través de un mensaje difundido en la red social X, sostuvo que “más del 50 por ciento de los argentinos tiene exceso de peso”.
En el mismo mensaje, Lugones vinculó esta situación con el aumento de enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes tipo 2, la hipertensión y las patologías cardiovasculares.
El funcionario señaló que la obesidad “es una epidemia en expansión en el país y en el mundo” y remarcó que está asociada a más de 200 afecciones crónicas.
Consejos del Ministerio de Salud
En ese marco, instó a la población a priorizar el consumo de alimentos “reales, nutritivos y mínimamente procesados”, junto con la práctica sostenida de actividad física. “No hay dudas: la estrategia más eficaz y accesible para las enfermedades no transmisibles es la prevención”, enfatizó.
El ministro Mario Lugones advirtió sobre el crecimiento en la ingesta de productos ultraprocesados con alto contenido de azúcares, grasas, aditivos y colorantes sintéticos, a los que consideró parte central del problema.
También sostuvo que el Gobierno nacional impulsa una actualización de las recomendaciones alimentarias “sin sesgos ideológicos” y remarcó que “así como (Donald) Trump en Estados Unidos, el presidente (Javier) Milei apoya la libertad de cada individuo de tomar decisiones informadas, por eso vamos hacia una actualización de las recomendaciones alimentarias sin sesgos ideológicos”.